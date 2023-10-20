https://ria.ru/20231020/eksport-1904143545.html

Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России

Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России - РИА Новости, 20.10.2023

Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России

Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и банк "БелВЭБ" 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали рамочное кредитное... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:37

2023-10-20T14:37

2023-10-20T14:37

экономика

россия

тарас надольный

росэксимбанк

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и банк "БелВЭБ" 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали рамочное кредитное соглашение в рамках программы поддержки высокотехнологичного экспорта из России, сообщает Российский экспортный центр."Свои подписи на документе поставили врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и первый заместитель председателя правления банка "БелВЭБ" Тарас Надольный", - говорится в сообщении.Документ содержит все базовые условия по предоставлению финансирования в адрес "БелВЭБ" и позволит оперативно реализовывать проекты по поддержке конкретных экспортных поставок."Уже в ближайшее время в рамках соглашения мы планируем реализовать пилотный проект и предоставить кредит на оплату высокотехнологичной продукции из России, также в проработке пул сделок на общую сумму около 4 миллиардов рублей", - сказала Сахарова.Для увеличения объемов поддержки экспорта обязательства "БелВЭБ" в рамках кредитных сделок будут обеспечены "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ."Такая форма поручительства позволяет максимально воспользоваться эффектами от внутригрупповой синергии: диверсифицировать инструментарий финансирования российского экспорта, снизить затраты, увеличить объемы и сроки финансирования, ускорить принятие решений по предоставлению ресурсов, оптимизировать условия получения кредитных средств для оплаты за поставленную клиентам банка "БелВЭБ" российскую продукцию", – пояснил Надольный.

https://ria.ru/20231020/rets-1904133623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, тарас надольный, росэксимбанк