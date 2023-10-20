https://ria.ru/20231020/eksport-1904143545.html
Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России
Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России - РИА Новости, 20.10.2023
Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России
Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и банк "БелВЭБ" 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали рамочное кредитное... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:37
2023-10-20T14:37
2023-10-20T14:37
экономика
россия
тарас надольный
росэксимбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904145614_0:0:3285:1849_1920x0_80_0_0_aba0a8930ade2bf75be494eac214e440.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и банк "БелВЭБ" 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали рамочное кредитное соглашение в рамках программы поддержки высокотехнологичного экспорта из России, сообщает Российский экспортный центр."Свои подписи на документе поставили врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и первый заместитель председателя правления банка "БелВЭБ" Тарас Надольный", - говорится в сообщении.Документ содержит все базовые условия по предоставлению финансирования в адрес "БелВЭБ" и позволит оперативно реализовывать проекты по поддержке конкретных экспортных поставок."Уже в ближайшее время в рамках соглашения мы планируем реализовать пилотный проект и предоставить кредит на оплату высокотехнологичной продукции из России, также в проработке пул сделок на общую сумму около 4 миллиардов рублей", - сказала Сахарова.Для увеличения объемов поддержки экспорта обязательства "БелВЭБ" в рамках кредитных сделок будут обеспечены "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ."Такая форма поручительства позволяет максимально воспользоваться эффектами от внутригрупповой синергии: диверсифицировать инструментарий финансирования российского экспорта, снизить затраты, увеличить объемы и сроки финансирования, ускорить принятие решений по предоставлению ресурсов, оптимизировать условия получения кредитных средств для оплаты за поставленную клиентам банка "БелВЭБ" российскую продукцию", – пояснил Надольный.
https://ria.ru/20231020/rets-1904133623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904145614_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_859a359fd2eaf25d5422fe25550eee0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, тарас надольный, росэксимбанк
Экономика, Россия, Тарас Надольный, Росэксимбанк
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и банк "БелВЭБ" 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали рамочное кредитное соглашение в рамках программы поддержки высокотехнологичного экспорта из России, сообщает Российский экспортный центр.
"Свои подписи на документе поставили врио председателя правления Росэксимбанка
Татьяна Сахарова и первый заместитель председателя правления банка "БелВЭБ" Тарас Надольный
", - говорится в сообщении.
РЭЦ окажет финподдержку "АвтоВАЗу" для реализации международных проектов
Документ содержит все базовые условия по предоставлению финансирования в адрес "БелВЭБ" и позволит оперативно реализовывать проекты по поддержке конкретных экспортных поставок.
"Уже в ближайшее время в рамках соглашения мы планируем реализовать пилотный проект и предоставить кредит на оплату высокотехнологичной продукции из России, также в проработке пул сделок на общую сумму около 4 миллиардов рублей", - сказала Сахарова.
Для увеличения объемов поддержки экспорта обязательства "БелВЭБ" в рамках кредитных сделок будут обеспечены "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ.
«
"Такая форма поручительства позволяет максимально воспользоваться эффектами от внутригрупповой синергии: диверсифицировать инструментарий финансирования российского экспорта, снизить затраты, увеличить объемы и сроки финансирования, ускорить принятие решений по предоставлению ресурсов, оптимизировать условия получения кредитных средств для оплаты за поставленную клиентам банка "БелВЭБ" российскую продукцию", – пояснил Надольный.