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Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России - РИА Новости, 20.10.2023
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14:37 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/eksport-1904143545.html
Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России
Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России - РИА Новости, 20.10.2023
Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России
Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и банк "БелВЭБ" 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали рамочное кредитное... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:37
2023-10-20T14:37
экономика
россия
тарас надольный
росэксимбанк
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и банк "БелВЭБ" 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали рамочное кредитное соглашение в рамках программы поддержки высокотехнологичного экспорта из России, сообщает Российский экспортный центр."Свои подписи на документе поставили врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и первый заместитель председателя правления банка "БелВЭБ" Тарас Надольный", - говорится в сообщении.Документ содержит все базовые условия по предоставлению финансирования в адрес "БелВЭБ" и позволит оперативно реализовывать проекты по поддержке конкретных экспортных поставок."Уже в ближайшее время в рамках соглашения мы планируем реализовать пилотный проект и предоставить кредит на оплату высокотехнологичной продукции из России, также в проработке пул сделок на общую сумму около 4 миллиардов рублей", - сказала Сахарова.Для увеличения объемов поддержки экспорта обязательства "БелВЭБ" в рамках кредитных сделок будут обеспечены "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ."Такая форма поручительства позволяет максимально воспользоваться эффектами от внутригрупповой синергии: диверсифицировать инструментарий финансирования российского экспорта, снизить затраты, увеличить объемы и сроки финансирования, ускорить принятие решений по предоставлению ресурсов, оптимизировать условия получения кредитных средств для оплаты за поставленную клиентам банка "БелВЭБ" российскую продукцию", – пояснил Надольный.
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экономика, россия, тарас надольный, росэксимбанк
Экономика, Россия, Тарас Надольный, Росэксимбанк

Росэксимбанк и "БелВЭБ" поддержут высокотехнологичный экспорт из России

© Фото : РЭЦПервый заместитель председателя правления банка "БелВЭБ" Тарас Надольный" и врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова во время подписания соглашения
Первый заместитель председателя правления банка БелВЭБ Тарас Надольный и врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : РЭЦ
Первый заместитель председателя правления банка "БелВЭБ" Тарас Надольный" и врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова во время подписания соглашения
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и банк "БелВЭБ" 20 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали рамочное кредитное соглашение в рамках программы поддержки высокотехнологичного экспорта из России, сообщает Российский экспортный центр.
"Свои подписи на документе поставили врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и первый заместитель председателя правления банка "БелВЭБ" Тарас Надольный", - говорится в сообщении.
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Документ содержит все базовые условия по предоставлению финансирования в адрес "БелВЭБ" и позволит оперативно реализовывать проекты по поддержке конкретных экспортных поставок.
"Уже в ближайшее время в рамках соглашения мы планируем реализовать пилотный проект и предоставить кредит на оплату высокотехнологичной продукции из России, также в проработке пул сделок на общую сумму около 4 миллиардов рублей", - сказала Сахарова.
Для увеличения объемов поддержки экспорта обязательства "БелВЭБ" в рамках кредитных сделок будут обеспечены "зонтичным" поручительством ВЭБ.РФ.
«
"Такая форма поручительства позволяет максимально воспользоваться эффектами от внутригрупповой синергии: диверсифицировать инструментарий финансирования российского экспорта, снизить затраты, увеличить объемы и сроки финансирования, ускорить принятие решений по предоставлению ресурсов, оптимизировать условия получения кредитных средств для оплаты за поставленную клиентам банка "БелВЭБ" российскую продукцию", – пояснил Надольный.
 
ЭкономикаРоссияТарас НадольныйРосэксимбанк
 
 
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