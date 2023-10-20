https://ria.ru/20231020/dtp-1904038987.html

В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП

В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП - РИА Новости, 20.10.2023

В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП

Три человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли, еще один попал в больницу после ДТП в Приморье, где одна из иномарок загорелась из-за лобового... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:57

2023-10-20T10:57

2023-10-20T10:57

происшествия

авто

volkswagen group

volkswagen touareg

toyota corolla

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли, еще один попал в больницу после ДТП в Приморье, где одна из иномарок загорелась из-за лобового столкновения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу днем в районе приморского села Духовское: при лобовом столкновении Toyota Corona и Volkswagen Touareg "произошло возгорание автомобиля марки Volkswagen". "Водитель Volkswagen 1987 года рождения, водитель Toyota Corona 1991 года рождения и его малолетний пассажир 2017 года рождения погибли от полученных травм. Пассажир Volkswagen Touareg госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП, информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20231019/dtp-1903875322.html

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происшествия, авто, volkswagen group, volkswagen touareg, toyota corolla, россия