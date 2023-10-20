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В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП - РИА Новости, 20.10.2023
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10:57 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/dtp-1904038987.html
В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП
В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП - РИА Новости, 20.10.2023
В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП
Три человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли, еще один попал в больницу после ДТП в Приморье, где одна из иномарок загорелась из-за лобового... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:57
2023-10-20T10:57
происшествия
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volkswagen group
volkswagen touareg
toyota corolla
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли, еще один попал в больницу после ДТП в Приморье, где одна из иномарок загорелась из-за лобового столкновения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу днем в районе приморского села Духовское: при лобовом столкновении Toyota Corona и Volkswagen Touareg "произошло возгорание автомобиля марки Volkswagen". "Водитель Volkswagen 1987 года рождения, водитель Toyota Corona 1991 года рождения и его малолетний пассажир 2017 года рождения погибли от полученных травм. Пассажир Volkswagen Touareg госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20231019/dtp-1903875322.html
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происшествия, авто, volkswagen group, volkswagen touareg, toyota corolla, россия
Происшествия, Авто, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Toyota Corolla, Россия
В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП

Прокуратура: в Приморье двое взрослых и малолетний ребенок погибли в ДТП

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли, еще один попал в больницу после ДТП в Приморье, где одна из иномарок загорелась из-за лобового столкновения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу днем в районе приморского села Духовское: при лобовом столкновении Toyota Corona и Volkswagen Touareg "произошло возгорание автомобиля марки Volkswagen".
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"Водитель Volkswagen 1987 года рождения, водитель Toyota Corona 1991 года рождения и его малолетний пассажир 2017 года рождения погибли от полученных травм. Пассажир Volkswagen Touareg госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП, информирует надзорное ведомство.
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ПроисшествияАвтоVolkswagen GroupVolkswagen TouaregToyota CorollaРоссия
 
 
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