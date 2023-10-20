https://ria.ru/20231020/dtp-1904038987.html
В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП
В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП - РИА Новости, 20.10.2023
В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП
Три человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли, еще один попал в больницу после ДТП в Приморье, где одна из иномарок загорелась из-за лобового... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:57
2023-10-20T10:57
2023-10-20T10:57
происшествия
авто
volkswagen group
volkswagen touareg
toyota corolla
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли, еще один попал в больницу после ДТП в Приморье, где одна из иномарок загорелась из-за лобового столкновения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу днем в районе приморского села Духовское: при лобовом столкновении Toyota Corona и Volkswagen Touareg "произошло возгорание автомобиля марки Volkswagen". "Водитель Volkswagen 1987 года рождения, водитель Toyota Corona 1991 года рождения и его малолетний пассажир 2017 года рождения погибли от полученных травм. Пассажир Volkswagen Touareg госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20231019/dtp-1903875322.html
https://ria.ru/20231018/roselektronika-1903498847.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, volkswagen group, volkswagen touareg, toyota corolla, россия
Происшествия, Авто, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Toyota Corolla, Россия
В Приморье три человека, в том числе маленький ребенок, погибли в ДТП
Прокуратура: в Приморье двое взрослых и малолетний ребенок погибли в ДТП