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Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 20.10.2023
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск
Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:09
2023-10-20T13:09
2023-10-20T14:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Курчатова погиб мужчина 1960 года рождения", - написал мэр. Как передает корреспондент РИА Новости, погибший жил в одном из домов частного сектора микрорайона Октябрьский."Я его знал, живу здесь, ровно через улицу. Произошел обстрел, погиб человек", - рассказал очевидец происшествия Максим.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск
Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка