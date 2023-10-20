https://ria.ru/20231020/donetsk-1904110549.html

Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск

Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 20.10.2023

Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск

Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:09

2023-10-20T13:09

2023-10-20T14:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Курчатова погиб мужчина 1960 года рождения", - написал мэр. Как передает корреспондент РИА Новости, погибший жил в одном из домов частного сектора микрорайона Октябрьский."Я его знал, живу здесь, ровно через улицу. Произошел обстрел, погиб человек", - рассказал очевидец происшествия Максим.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины