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Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 20.10.2023 (обновлено: 14:44 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/donetsk-1904110549.html
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 20.10.2023
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск
Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:09
2023-10-20T14:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Курчатова погиб мужчина 1960 года рождения", - написал мэр. Как передает корреспондент РИА Новости, погибший жил в одном из домов частного сектора микрорайона Октябрьский."Я его знал, живу здесь, ровно через улицу. Произошел обстрел, погиб человек", - рассказал очевидец происшествия Максим.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Житель Донецка погиб при обстреле со стороны украинских войск

Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Курчатова погиб мужчина 1960 года рождения", - написал мэр.
Как передает корреспондент РИА Новости, погибший жил в одном из домов частного сектора микрорайона Октябрьский.
"Я его знал, живу здесь, ровно через улицу. Произошел обстрел, погиб человек", - рассказал очевидец происшествия Максим.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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