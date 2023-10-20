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Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией - РИА Новости, 20.10.2023
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20:43 20.10.2023 (обновлено: 22:23 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/dokument-1904255989.html
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией - РИА Новости, 20.10.2023
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:43
2023-10-20T22:23
финляндия
россия
михаил мишустин
хельсинки
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.&quot;Прекратить действие Соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству...&quot; — говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.В распоряжении указано, что речь идет о договоре, который подписан 13 апреля 2012 года в Хельсинки.Российскому МИД предстоит уведомить финские власти о решении, принятом Москвой.
https://ria.ru/20231020/balticconnector-1904184885.html
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финляндия, россия, михаил мишустин, хельсинки
Финляндия, Россия, Михаил Мишустин, Хельсинки
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.
«

"Прекратить действие Соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству..." — говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

В распоряжении указано, что речь идет о договоре, который подписан 13 апреля 2012 года в Хельсинки.
Российскому МИД предстоит уведомить финские власти о решении, принятом Москвой.
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ФинляндияРоссияМихаил МишустинХельсинки
 
 
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