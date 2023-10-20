https://ria.ru/20231020/dokument-1904255989.html

Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией - РИА Новости, 20.10.2023

Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:43

2023-10-20T20:43

2023-10-20T22:23

финляндия

россия

михаил мишустин

хельсинки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d4eb7fd76868e867c2ec2e1e7bd65d2d.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией."Прекратить действие Соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству..." — говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.В распоряжении указано, что речь идет о договоре, который подписан 13 апреля 2012 года в Хельсинки.Российскому МИД предстоит уведомить финские власти о решении, принятом Москвой.

https://ria.ru/20231020/balticconnector-1904184885.html

финляндия

россия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, михаил мишустин, хельсинки