https://ria.ru/20231020/dokument-1904255989.html
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией - РИА Новости, 20.10.2023
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:43
2023-10-20T20:43
2023-10-20T22:23
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией."Прекратить действие Соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству..." — говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.В распоряжении указано, что речь идет о договоре, который подписан 13 апреля 2012 года в Хельсинки.Российскому МИД предстоит уведомить финские власти о решении, принятом Москвой.
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финляндия, россия, михаил мишустин, хельсинки
Финляндия, Россия, Михаил Мишустин, Хельсинки
Россия вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией