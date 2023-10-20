https://ria.ru/20231020/direktor-1904245980.html

Директором по юридическим вопросам "Авито" стал Александр Смирнов

Директором по юридическим вопросам "Авито" стал Александр Смирнов - РИА Новости, 20.10.2023

Директором по юридическим вопросам "Авито" стал Александр Смирнов

Новым директором по юридическим вопросам "Авито" назначен Александр Смирнов, до этого занимавший позицию руководителя правового блока в ПАО "Ростелеком",... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:03

2023-10-20T20:03

2023-10-20T20:14

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ростелеком

авито

мгюу имени о.е. кутафина

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новым директором по юридическим вопросам "Авито" назначен Александр Смирнов, до этого занимавший позицию руководителя правового блока в ПАО "Ростелеком", сообщает пресс-служба интернет-сервиса. Смирнов окончил МГЮА имени О.Е. Кутафина, является магистром права и кандидатом юридических наук, членом Объединения корпоративных юристов России. Он имеет внушительный опыт управления правовыми вопросами в крупнейших российских и международных компаниях, в числе которых – "Ростелеком", "Московская Биржа", Bryan Cave Leighton Paisner, "Эксмо", "Ренессанс Страхование" и "СОГАЗ", говорится в сообщении. Теперь совместно с командой юридической дирекции "Авито" Смирнов продолжит правовую поддержку бизнеса компании. "Очень рад тому, что стал членом управленческой команды ведущей в стране платформы для коммерции! Приоритетами в моей работе станут сохранение и развитие уникальной юридической команды, усиление клиентоцентричности в нашей работе, автоматизация юридических бизнес-процессов и подготовка стратегии развития правовой функции "Авито", – привели в пресс-службе слова Смирнова. Там напомнили, что ранее юридическую дирекцию "Авито" возглавлял Виктор Топадзе, который перешел в настоящий момент на должность советника Управляющего партнера по поддержке бизнеса.

https://ria.ru/20230802/avito-1887713044.html

https://realty.ria.ru/20231011/podorozhanie-1902012979.html

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россия, ростелеком, авито, мгюу имени о.е. кутафина