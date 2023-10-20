https://ria.ru/20231020/direktor-1904245980.html
Директором по юридическим вопросам "Авито" стал Александр Смирнов
Директором по юридическим вопросам "Авито" стал Александр Смирнов - РИА Новости, 20.10.2023
Директором по юридическим вопросам "Авито" стал Александр Смирнов
Новым директором по юридическим вопросам "Авито" назначен Александр Смирнов, до этого занимавший позицию руководителя правового блока в ПАО "Ростелеком",... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:03
2023-10-20T20:03
2023-10-20T20:14
россия
ростелеком
авито
мгюу имени о.е. кутафина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904248418_0:121:1938:1211_1920x0_80_0_0_7502c7315fea4412a6cf0be4e2606868.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новым директором по юридическим вопросам "Авито" назначен Александр Смирнов, до этого занимавший позицию руководителя правового блока в ПАО "Ростелеком", сообщает пресс-служба интернет-сервиса. Смирнов окончил МГЮА имени О.Е. Кутафина, является магистром права и кандидатом юридических наук, членом Объединения корпоративных юристов России. Он имеет внушительный опыт управления правовыми вопросами в крупнейших российских и международных компаниях, в числе которых – "Ростелеком", "Московская Биржа", Bryan Cave Leighton Paisner, "Эксмо", "Ренессанс Страхование" и "СОГАЗ", говорится в сообщении. Теперь совместно с командой юридической дирекции "Авито" Смирнов продолжит правовую поддержку бизнеса компании. "Очень рад тому, что стал членом управленческой команды ведущей в стране платформы для коммерции! Приоритетами в моей работе станут сохранение и развитие уникальной юридической команды, усиление клиентоцентричности в нашей работе, автоматизация юридических бизнес-процессов и подготовка стратегии развития правовой функции "Авито", – привели в пресс-службе слова Смирнова. Там напомнили, что ранее юридическую дирекцию "Авито" возглавлял Виктор Топадзе, который перешел в настоящий момент на должность советника Управляющего партнера по поддержке бизнеса.
https://ria.ru/20230802/avito-1887713044.html
https://realty.ria.ru/20231011/podorozhanie-1902012979.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904248418_154:0:1878:1293_1920x0_80_0_0_b68fea6d51c38453d171bf7e898b7a73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростелеком, авито, мгюу имени о.е. кутафина
Россия, Ростелеком, Авито, МГЮУ имени О.Е. Кутафина
Директором по юридическим вопросам "Авито" стал Александр Смирнов
Директором по юридическим вопросам "Авито" стал Александр Смирнов