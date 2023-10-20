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Временный спикер конгресса США пригрозил уйти в отставку, сообщили СМИ
Временный спикер конгресса США пригрозил уйти в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2023
Временный спикер конгресса США пригрозил уйти в отставку, сообщили СМИ
Временный спикер палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри пригрозил уйти в отставку, оставив пустующим третью по иерархии должность в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:14
2023-10-20T02:14
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Временный спикер палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри пригрозил уйти в отставку, оставив пустующим третью по иерархии должность в стране, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Угроза со стороны Макгенри связана с попыткой ряда его однопартийцев вынести на голосование законодательство, для которого необходимого наличие постоянного спикера или временное расширении полномочий временного спикера палаты представителей. "На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку с поста временного спикера, если они надавят на него в попытке вынести на голосование законодательство без открытого голосования по расширению его полномочий", - говорится в публикации. Отмечается, что сам Макгенри выступает против создания подобного прецедента, поскольку это даст будущим временным спикерам полномочия постоянных, которых необходимо избирать всем конгрессменам. В результате необходимость самого выбора спикеров в будущем может и вовсе исчезнуть. Ранее группа демократов-центристов в палате представителей США обратилась к временному спикеру Патрику Макгенри с предложением расширить его полномочия для возможности согласовать дополнительную помощь Украине и Израилю, а также утвердить финансирование федерального правительства до января 2024 года и вынести на обсуждение полноценный бюджет США на новый финансовый год. В четверг конгрессмен Джим Джордан, который является главным кандидатом на должность спикера от республиканцев, заявил, что продолжает претендовать на пост спикера, а инициативу продления и расширения полномочий временного главы палаты представителей назвал способом "сбить температуру" и возобновить работу конгресса. После того, как сторонник экс-президента Дональда Трампа дважды проиграл выборы, законодатели заговорили о том, чтобы оставить Макгенри исполнять обязанности спикера до 3 января с тем, чтобы палата представителей смогла, в частности, рассмотреть экстренные запросы Белого дома о дополнительных ассигнованиях на нужды Израиля и Украины.
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сша, украина, израиль, дональд трамп, конгресс сша, в мире
США, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Конгресс США, В мире
Временный спикер конгресса США пригрозил уйти в отставку, сообщили СМИ
NBC: временный спикер конгресса США Макгенри пригрозил уйти в отставку
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.
Временный спикер палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри пригрозил уйти в отставку, оставив пустующим третью по иерархии должность в стране, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на источники.
Угроза со стороны Макгенри связана с попыткой ряда его однопартийцев вынести на голосование законодательство, для которого необходимого наличие постоянного спикера или временное расширении полномочий временного спикера палаты представителей.
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"На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку с поста временного спикера, если они надавят на него в попытке вынести на голосование законодательство без открытого голосования по расширению его полномочий", - говорится в публикации.
Отмечается, что сам Макгенри выступает против создания подобного прецедента, поскольку это даст будущим временным спикерам полномочия постоянных, которых необходимо избирать всем конгрессменам. В результате необходимость самого выбора спикеров в будущем может и вовсе исчезнуть.
Ранее группа демократов-центристов в палате представителей США обратилась к временному спикеру Патрику Макгенри с предложением расширить его полномочия для возможности согласовать дополнительную помощь Украине
и Израилю
, а также утвердить финансирование федерального правительства до января 2024 года и вынести на обсуждение полноценный бюджет США на новый финансовый год.
В четверг конгрессмен Джим Джордан, который является главным кандидатом на должность спикера от республиканцев, заявил, что продолжает претендовать на пост спикера, а инициативу продления и расширения полномочий временного главы палаты представителей назвал способом "сбить температуру" и возобновить работу конгресса.
После того, как сторонник экс-президента Дональда Трампа
дважды проиграл выборы, законодатели заговорили о том, чтобы оставить Макгенри исполнять обязанности спикера до 3 января с тем, чтобы палата представителей смогла, в частности, рассмотреть экстренные запросы Белого дома о дополнительных ассигнованиях на нужды Израиля и Украины.
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