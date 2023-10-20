https://ria.ru/20231020/brend-1904250816.html

"Сделано в России" должно стать брендом нематериальных успехов, заявил РЭЦ

"Сделано в России" должно стать брендом нематериальных успехов, заявил РЭЦ - РИА Новости, 20.10.2023

"Сделано в России" должно стать брендом нематериальных успехов, заявил РЭЦ

Страновой бренд "Сделано в России" не должен ограничиваться только товарным измерением, под его эгидой должны продвигаться культура, креатив, спорт и другие... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:11

2023-10-20T20:11

2023-10-20T20:11

россия

вероника никишина

софья троценко

винзавод

zara

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Страновой бренд "Сделано в России" не должен ограничиваться только товарным измерением, под его эгидой должны продвигаться культура, креатив, спорт и другие нематериальные сферы, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на сессии "Забыть про Zara. Как российским брендам строить новую стратегию 2024?" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России". "Сделано в России" - это многогранный бренд. Это не только товары, но и креатив, культура, идеи, спорт. Все это в совокупности - наше позиционирование. Нам нужно позиционировать себя именно в разных гранях, а не связывать себя какой-то моночертой", - сказала Никишина. Генеральный директор РЭЦ подчеркнула, что несмотря на то, что мандат Российского экспортного центра нацелен на поддержку товарного экспорта, РЭЦ готов работать в том числе с представителями креативных индустрий и обсуждать вместе с ними проблемы продвижения российских решений за рубежом. Вопросы продвижения продукции "Сделано в России" стали ключевыми в ходе дискуссии. Своим видением и опытом продвижения продукции отечественного производства поделились основательница бренда NikkMole Мила Клименко, основательница бренда Krygina Cosmetics Елена Крыгина, видеоблогер, основательница бренда Polina Repik Wear Полина Репик, основатель бренда Brevno Артем Коровин, генеральный директор Independent Media Наталья Веснина и художественный руководитель Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Алексей Трифонов. Модератором сессии выступила основательница Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко. Запись сессии можно посмотреть на сайте форума.

https://ria.ru/20231020/forum-1904243488.html

https://ria.ru/20231020/sessiya-1904234578.html

https://ria.ru/20231020/forum-1904227811.html

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россия, вероника никишина, софья троценко, винзавод, zara