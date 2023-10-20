https://ria.ru/20231020/boeing-1903982162.html

В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем

В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем - РИА Новости, 20.10.2023

В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), выполнявший рейс Москва - Томск, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T05:37

2023-10-20T05:37

2023-10-20T10:01

происшествия

новосибирск

москва

томск

s7 airlines

boeing 737-800

западно-сибирская транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904010385_286:0:915:354_1920x0_80_0_0_b5ba9f5c671e959f3c20079b6b62008d.jpg

НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), выполнявший рейс Москва - Томск, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва - Томск экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что посадка прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. В результате инцидента никаких опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Пассажиров, находящихся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения планируется отправить резервным бортом авиакомпании "Сибирь". Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также осуществляется надзор соблюдения прав пассажиров в аэропорту.

https://ria.ru/20230822/samolet-1891453107.html

новосибирск

москва

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, москва, томск, s7 airlines, boeing 737-800, западно-сибирская транспортная прокуратура