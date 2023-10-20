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В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем - РИА Новости, 20.10.2023
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05:37 20.10.2023 (обновлено: 10:01 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/boeing-1903982162.html
В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем
В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем - РИА Новости, 20.10.2023
В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), выполнявший рейс Москва - Томск, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T05:37
2023-10-20T10:01
происшествия
новосибирск
москва
томск
s7 airlines
boeing 737-800
западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), выполнявший рейс Москва - Томск, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва - Томск экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что посадка прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. В результате инцидента никаких опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Пассажиров, находящихся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения планируется отправить резервным бортом авиакомпании "Сибирь". Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также осуществляется надзор соблюдения прав пассажиров в аэропорту.
https://ria.ru/20230822/samolet-1891453107.html
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происшествия, новосибирск, москва, томск, s7 airlines, boeing 737-800, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Новосибирск, Москва, Томск, S7 Airlines, Boeing 737-800, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем

В Новосибирске сел пассажирский Boeing 737-800 с одним работающим двигателем

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramПассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines "Сибирь"
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines Сибирь - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines "Сибирь"
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), выполнявший рейс Москва - Томск, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«
"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва - Томск экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что посадка прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. В результате инцидента никаких опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пассажиров, находящихся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения планируется отправить резервным бортом авиакомпании "Сибирь".
Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также осуществляется надзор соблюдения прав пассажиров в аэропорту.
Боинг-737 авиакомпании Северный ветер, выкатившийся за пределы полосы и повредивший шасси в аэропорту Новокузнецка. Кадр видео
Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка
22 августа, 10:32
 
ПроисшествияНовосибирскМоскваТомскS7 AirlinesBoeing 737-800Западно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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