https://ria.ru/20231020/boeing-1903982162.html
В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем
В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем - РИА Новости, 20.10.2023
В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), выполнявший рейс Москва - Томск, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T05:37
2023-10-20T05:37
2023-10-20T10:01
происшествия
новосибирск
москва
томск
s7 airlines
boeing 737-800
западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), выполнявший рейс Москва - Томск, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва - Томск экипажем воздушного судна авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что посадка прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. В результате инцидента никаких опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Пассажиров, находящихся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения планируется отправить резервным бортом авиакомпании "Сибирь". Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также осуществляется надзор соблюдения прав пассажиров в аэропорту.
https://ria.ru/20230822/samolet-1891453107.html
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происшествия, новосибирск, москва, томск, s7 airlines, boeing 737-800, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Новосибирск, Москва, Томск, S7 Airlines, Boeing 737-800, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем
В Новосибирске сел пассажирский Boeing 737-800 с одним работающим двигателем