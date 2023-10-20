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В конгрессе США утверждают, что нашли компрометирующий Байдена чек - РИА Новости, 21.10.2023
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23:31 20.10.2023 (обновлено: 02:14 21.10.2023)
https://ria.ru/20231020/bayden-1904274308.html
В конгрессе США утверждают, что нашли компрометирующий Байдена чек
В конгрессе США утверждают, что нашли компрометирующий Байдена чек - РИА Новости, 21.10.2023
В конгрессе США утверждают, что нашли компрометирующий Байдена чек
Надзорный комитет палаты представителей США утверждает, что нашел доказательства получения президентом Джо Байденом двухсот тысяч долларов от своего брата... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-20T23:31
2023-10-21T02:14
в мире
сша
ближний восток
джо байден
конгресс сша
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Надзорный комитет палаты представителей США утверждает, что нашел доказательства получения президентом Джо Байденом двухсот тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока.Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность главы государства в бизнес-операции родственников, якобы торговавших его именем по всему миру."Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в двести тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека", — заявил глава комитета Джеймс Комер на видеозаписи, которую он выложил в соцсетях.Как утверждается, чек на погашение долга выписали 1 марта 2018 года — в тот же день, когда Джеймс Байден получил платеж от больничного оператора Americore. Комер добавил, что компания перечислила брату хозяина Белого дома 600 тысяч долларов в надежде на то, что Джо Байден поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.Расследование в рамках процедуры импичментаВ сентября комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена. Как отметил занимавший на тот момент пост спикера нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, у палаты есть данные о масштабной коррупции и злоупотреблении положением главой государства и его семьей в личных целях. Также их обвиняют в препятствовании правосудию.Как подчеркнул политик, банковские выписки демонстрируют, что семье Байдена и связанным с ней лицам выплатили через различные подставные компании двадцать миллионов долларов.Маккарти привел показания очевидцев, которые сообщили, что президент участвовал во многих телефонных разговорах и имел контакты, которые принесли миллионы долларов его сыну, а также его деловым партнерам.
https://ria.ru/20230929/ssha-1898943256.html
https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html
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в мире, сша, ближний восток, джо байден, конгресс сша, кевин маккарти
В мире, США, Ближний Восток, Джо Байден, Конгресс США, Кевин Маккарти
В конгрессе США утверждают, что нашли компрометирующий Байдена чек

В конгрессе США утверждают, что нашли чек для Байдена на 200 тысяч долларов

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Надзорный комитет палаты представителей США утверждает, что нашел доказательства получения президентом Джо Байденом двухсот тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока.
Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность главы государства в бизнес-операции родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
"Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в двести тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека", — заявил глава комитета Джеймс Комер на видеозаписи, которую он выложил в соцсетях.
Как утверждается, чек на погашение долга выписали 1 марта 2018 года — в тот же день, когда Джеймс Байден получил платеж от больничного оператора Americore. Комер добавил, что компания перечислила брату хозяина Белого дома 600 тысяч долларов в надежде на то, что Джо Байден поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.
Сам Байден настаивает, что не был в курсе деловых связей родни за рубежом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Хуже уголовника. Президента США не желают вновь видеть в Белом доме
29 сентября, 08:00

Расследование в рамках процедуры импичмента

В сентября комитет палаты представителей запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена. Как отметил занимавший на тот момент пост спикера нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, у палаты есть данные о масштабной коррупции и злоупотреблении положением главой государства и его семьей в личных целях. Также их обвиняют в препятствовании правосудию.
Как подчеркнул политик, банковские выписки демонстрируют, что семье Байдена и связанным с ней лицам выплатили через различные подставные компании двадцать миллионов долларов.
Маккарти привел показания очевидцев, которые сообщили, что президент участвовал во многих телефонных разговорах и имел контакты, которые принесли миллионы долларов его сыну, а также его деловым партнерам.
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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14 сентября, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокДжо БайденКонгресс СШАКевин Маккарти
 
 
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