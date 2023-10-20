https://ria.ru/20231020/bayden-1904232043.html

"Это не остановить". Решение Байдена по Украине вызвало шок в США

"Это не остановить". Решение Байдена по Украине вызвало шок в США - РИА Новости, 20.10.2023

"Это не остановить". Решение Байдена по Украине вызвало шок в США

Президент Джо Байден обещает новую военную помощь Украине и Израилю, хотя США не могут обеспечить безопасность собственной границы с Мексикой, заявил бывший... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:31

2023-10-20T18:31

2023-10-20T18:44

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Джо Байден обещает новую военную помощь Украине и Израилю, хотя США не могут обеспечить безопасность собственной границы с Мексикой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Возможно, он (Байден. — Прим. ред.) объяснит нам, почему, потратив почти два триллиона долларов на оборонное ведомство, мы не можем защитить ни дюйма границы США с Мексикой? Я бы хотел услышать его объяснения", — сказал полковник, комментируя сообщение о планах Белого дома выделить дополнительное финансирование для ВСУ.По мнению Макгрегора, Соединенные Штаты оказались на пороге тотальной войны из-за политики, проводимой не только в отношении бывшей советской республики, но и обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.Для Украины конфликт уже фактически завершен, так как российская армия продолжает медленно продвигаться на запад, а Вашингтон ничего не может с этим сделать, добавил полковник. Он охарактеризовал положение киевского режима как безнадежное.Сегодня Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине. Так, Израилю предполагается выделить 14,3 миллиардов долларов. Для Украины предусматривается 61 миллиард, из которых почти половина пойдет на поставки вооружений и пополнение собственных запасов, 14,4 миллиарда — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки, 16,3 миллиарда — на гуманитарную помощь, 481 миллион — на поддержку украинцев, прибывающих в США, а еще 149 миллионов — на реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов.

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html

https://ria.ru/20231020/granitsy-1904178501.html

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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, пентагон, вооруженные силы украины