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В Госдуме призвали Байдена не повторять ошибок и не грозить России - РИА Новости, 20.10.2023
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17:46 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/bayden-1904216157.html
В Госдуме призвали Байдена не повторять ошибок и не грозить России
В Госдуме призвали Байдена не повторять ошибок и не грозить России - РИА Новости, 20.10.2023
В Госдуме призвали Байдена не повторять ошибок и не грозить России
Зампред Госдумы Александр Бабаков, комментируя выступление президента США Джозефа Байдена, заявил РИА Новости, что американскому лидеру не стоит повторять чужих РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:46
2023-10-20T17:46
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампред Госдумы Александр Бабаков, комментируя выступление президента США Джозефа Байдена, заявил РИА Новости, что американскому лидеру не стоит повторять чужих ошибок и грозить России. Кремль не приемлет такой тон в отношении России и президента РФ Владимира Путина, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента США Джо Байдена в адрес России. "Джозеф Байден далеко не первый лидер мировой державы, который грозит нашей стране: в 1941 году руководитель другой ведущей мировой державы Адольф Гитлер также угрожал раздавить и уничтожить СССР, и мы все помним, чем это закончилось в 1945 году. Байдену и его советникам стоит лучше изучать историю и не повторять чужих ошибок", - сообщил Бабаков. При этом он отметил, что история все расставила на свои места - путь всех захватнических империй известен и печален. "Публичных заявлений о величии и всесильности того или иного государства и нации история человечества знает немало. Это делал много кто: начиная от Александра Македонского и цезарей Римской империи до Гитлера в 30-х годах XX века - все они были уверены в непоколебимости и вечности своих империй", - сказал Бабаков.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903976348.html
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в мире, россия, джо байден, александр бабаков, сша
В мире, Россия, Джо Байден, Александр Бабаков, США
В Госдуме призвали Байдена не повторять ошибок и не грозить России

Зампред ГД Бабаков призвал Байдена не повторять чужих ошибок и не грозить России

© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампред Госдумы Александр Бабаков, комментируя выступление президента США Джозефа Байдена, заявил РИА Новости, что американскому лидеру не стоит повторять чужих ошибок и грозить России.
Кремль не приемлет такой тон в отношении России и президента РФ Владимира Путина, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента США Джо Байдена в адрес России.
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«
"Джозеф Байден далеко не первый лидер мировой державы, который грозит нашей стране: в 1941 году руководитель другой ведущей мировой державы Адольф Гитлер также угрожал раздавить и уничтожить СССР, и мы все помним, чем это закончилось в 1945 году. Байдену и его советникам стоит лучше изучать историю и не повторять чужих ошибок", - сообщил Бабаков.
При этом он отметил, что история все расставила на свои места - путь всех захватнических империй известен и печален.
«
"Публичных заявлений о величии и всесильности того или иного государства и нации история человечества знает немало. Это делал много кто: начиная от Александра Македонского и цезарей Римской империи до Гитлера в 30-х годах XX века - все они были уверены в непоколебимости и вечности своих империй", - сказал Бабаков.
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