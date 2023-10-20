https://ria.ru/20231020/bayden-1904216157.html

В Госдуме призвали Байдена не повторять ошибок и не грозить России

В Госдуме призвали Байдена не повторять ошибок и не грозить России - РИА Новости, 20.10.2023

В Госдуме призвали Байдена не повторять ошибок и не грозить России

Зампред Госдумы Александр Бабаков, комментируя выступление президента США Джозефа Байдена, заявил РИА Новости, что американскому лидеру не стоит повторять чужих РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:46

2023-10-20T17:46

2023-10-20T17:46

в мире

россия

джо байден

александр бабаков

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901348124_0:85:2935:1736_1920x0_80_0_0_bfa9a521f924af8333afdb8a77304694.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Зампред Госдумы Александр Бабаков, комментируя выступление президента США Джозефа Байдена, заявил РИА Новости, что американскому лидеру не стоит повторять чужих ошибок и грозить России. Кремль не приемлет такой тон в отношении России и президента РФ Владимира Путина, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента США Джо Байдена в адрес России. "Джозеф Байден далеко не первый лидер мировой державы, который грозит нашей стране: в 1941 году руководитель другой ведущей мировой державы Адольф Гитлер также угрожал раздавить и уничтожить СССР, и мы все помним, чем это закончилось в 1945 году. Байдену и его советникам стоит лучше изучать историю и не повторять чужих ошибок", - сообщил Бабаков. При этом он отметил, что история все расставила на свои места - путь всех захватнических империй известен и печален. "Публичных заявлений о величии и всесильности того или иного государства и нации история человечества знает немало. Это делал много кто: начиная от Александра Македонского и цезарей Римской империи до Гитлера в 30-х годах XX века - все они были уверены в непоколебимости и вечности своих империй", - сказал Бабаков.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903976348.html

https://ria.ru/20231017/antonov-1903209446.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джо байден, александр бабаков, сша