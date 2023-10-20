https://ria.ru/20231020/bayden-1904144221.html

Речь Байдена вызвала сильное недовольство в США

Речь Байдена вызвала сильное недовольство в США - РИА Новости, 20.10.2023

Речь Байдена вызвала сильное недовольство в США

Республиканские законодатели раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, за... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:25

2023-10-20T14:25

2023-10-20T14:25

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Республиканские законодатели раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, за недостаточно сильную реакцию в отношении ХАМАС. В ходе своего выступления американский президент рассказал о договоренности между США, Египтом и Израилем о первой партии гуманитарной помощи ООН гражданскому населению сектора Газа. Ранее Байден обещал послать гуманитарную помощь населению сектора Газа и западного берега реки Иордан на сумму 100 миллионов долларов. "Никакого финансирования для палестинцев! Не верьте Байдену, когда он говорит, что "деньги для палестинцев" не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь - позор", - написал в соцсети Х техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон. Его республиканских коллег из сената Маршу Блэкберн от Теннесси и Джеймса Вэнса от Огайо речь Байдена также не впечатлила. Вэнс отреагировал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием "одна из тем речи Байдена". "Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России - ред.) взорвет ядерное устройство и убьет 50 миллионов американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?" - гласит перепощенный Вэнсом твит. Блэкберн, в свою очередь, отметила недостаточную жесткость Байдена в отношении ХАМАС и Ирана. "Обращение Джо Байдена из Овального кабинета было слабой речью, которая недостаточно времени уделила угрозе, стоящей перед еврейским государством. В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку 6 миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС", - написала в Х сенатор из Теннесси. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20231020/bayden-1903980735.html

https://ria.ru/20231020/obvineniya-1904126720.html

https://ria.ru/20231020/kosachev-1904098037.html

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в мире, израиль, иран, сша, джо байден, ронни джексон, хамас, оон, исламское государство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году