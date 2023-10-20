https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну

Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну - РИА Новости, 20.10.2023

Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну

В эту ночь политики, живущие по европейскому времени, спали плохо. Президент США пообещал обратиться к американцам из Овального кабинета по теме Израиля и... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:00

2023-10-20T08:00

2023-10-20T10:14

в мире

израиль

сша

украина

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

аналитика

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В эту ночь политики, живущие по европейскому времени, спали плохо. Президент США пообещал обратиться к американцам из Овального кабинета по теме Израиля и Украины в 20:00 по Вашингтону — соответственно в четыре утра по Киеву. Американскую клиентелу в обеих странах интересовало тут одно: кому и сколько даст денег Белый дом.Дело в том, что с деньгами все очень непросто. Обострение палестино-израильского конфликта радикально раскололо американское общество. Никакого двухпартийного консенсуса по этой теме нет и не предвидится.С одной стороны, Израиль понятный и важнейший союзник США, практически сухопутный американский авианосец, который держит оборону против всех на неспокойном Ближнем Востоке. С другой стороны — в США правит Демпартия, а большинство ее электората настроено пропалестински. Демократы умудряются устраивать антиизраильские митинги даже в Нью-Йорке.Это поражает избирателей республиканцев — особенно простодушных религиозных жителей глубинки, которые привыкли считать Израиль волшебной Землей обетованной. Соответственно Трамп и его однопартийцы набирают сейчас политические очки, доказывая, что Байден и демократы предают израильских союзников и тратят деньги на непонятную Украину вместо того, чтобы помогать ЦАХАЛ. За несколько дней оформился внятный политический запрос: взять деньги у украинцев и передать их Израилю.Все это происходит на фоне полномасштабного политического кризиса в США. На сегодняшний день конгресс практически не функционирует. Спикер ушел в отставку, нового выбрать никак не удается, а полномочия временного спикера очень ограничены — он, например, не может вести голосование по теме пакета помощи Украине.В этих условиях Джо Байден обратился к американской нации из Овального кабинета. Он пообещал добыть из бюджета денег сразу и для Украины, и для Израиля — с этой целью президент предполагает направить в конгресс экстренный бюджетный запрос о пакете помощи обеим странам. Точная стоимость его не названа, но понятно, что речь идет о десятках миллиардах долларов.У Белого дома уже сформирован запрос о выделении из бюджета ста миллиардов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако принять его пока конгресс не может — мешают и политические разногласия, и техническая проблема с отсутствием постоянного спикера. Главный претендент на эту должность — Джим Джордан, верный сторонник Трампа, фанат Израиля и категорический противник помощи Украине.Как же продать рядовым американцам, замершим в ожидании обрушения своей экономики, необходимость новых военных расходов? Байден назвал их "разумными инвестициями", которые "принесут дивиденды будущим поколениям" американцев и провел параллели со Второй мировой войной. Где-то мы это уже слышали, насчет инвестиций.Америка, мол, сплавит воюющим странам свое старое вооружение, это станет предлогом, чтобы раскрутить военно-промышленное производство, тогда у американцев будет высокооплачиваемая работа и страна расцветет, как в 1940-е. С максимальной возможной для американского политика откровенностью Байден намекнул, что войны за рубежом — это единственная возможность для американской экономики остаться на плаву.В сущности, президент США лишь повторил то, что чуть раньше гораздо проще и честнее сформулировал глава легендарной оборонной корпорации США "Локхид Мартин". "Нет никакого смысла в том, чтобы удерживать Израиль от наземной операции, — заявил Джеймс Таклет. — В чем есть смысл? В развитии нашего промышленного комплекса. <...> Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, и мы готовы это оружие предоставить".Вся байденовская риторика про "тирана Путина" и "террористов из ХАМАС" потребовалась для того, чтобы придать видимость морального обоснования абсолютно бесчеловечной логике. Израильтяне и украинцы должны убивать и погибать, чтобы у "Локхид Мартин" все было хорошо. У американцев это называется "разумные инвестиции". Это приносит дивиденды совершенно конкретным политикам, обладателям акций военно-промышленных корпораций.Люди на Украине и в Израиле могли бы жить и радоваться жизни. Но тогда бы дела у американского ВПК пошли плохо, а ведь это один из главных драйверов экономики США. Поэтому люди в этих странах обречены погибать. Зато акции "Локхид Мартин", падавшие на протяжении полугода, с седьмого октября — дня атаки ХАМАС на Израиль — пошли в рост и прибавили уже больше двадцати процентов.Последние несколько лет доказывают одну простую истину. Быть врагом США неприятно, но тут, по крайней мере, все риски понятны и их можно просчитать. А вот быть союзником США сегодня — это смертельно опасно. Поглядите на Германию. Не было вернее вассала у Вашингтона в Европе. И вот уже страна в рецессии, ее добивают санкции, задуманные как "антироссийские".Израиль — важнейший союзник США на Ближнем Востоке. Ему прямо запрещают любое мирное урегулирование и подстрекают к наземной операции в Газе, которая неизбежно приведет к новым атакам ХАМАС и новым трагедиям для израильтян.Украина — любимый питомец Демпартии, родовая вотчина семейства Байденов. За последние полтора года страна потеряла десятки миллионов беженцами и около полумиллиона убитыми. Ее экономики больше не существует.И все это — погибшие израильтяне, погибшие украинцы — для их патронов лишь выгодные инвестиции. Когда же к союзникам США придет осознание того, в какой смертельный лохотрон их втянули?

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

израиль

сша

украина

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в мире, израиль, сша, украина, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика