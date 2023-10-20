https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну - РИА Новости, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
В эту ночь политики, живущие по европейскому времени, спали плохо. Президент США пообещал обратиться к американцам из Овального кабинета по теме Израиля и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:00
2023-10-20T08:00
2023-10-20T10:14
в мире
израиль
сша
украина
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904015045_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44447844caf61638d4a79d5014e91ef3.jpg
В эту ночь политики, живущие по европейскому времени, спали плохо. Президент США пообещал обратиться к американцам из Овального кабинета по теме Израиля и Украины в 20:00 по Вашингтону — соответственно в четыре утра по Киеву. Американскую клиентелу в обеих странах интересовало тут одно: кому и сколько даст денег Белый дом.Дело в том, что с деньгами все очень непросто. Обострение палестино-израильского конфликта радикально раскололо американское общество. Никакого двухпартийного консенсуса по этой теме нет и не предвидится.С одной стороны, Израиль понятный и важнейший союзник США, практически сухопутный американский авианосец, который держит оборону против всех на неспокойном Ближнем Востоке. С другой стороны — в США правит Демпартия, а большинство ее электората настроено пропалестински. Демократы умудряются устраивать антиизраильские митинги даже в Нью-Йорке.Это поражает избирателей республиканцев — особенно простодушных религиозных жителей глубинки, которые привыкли считать Израиль волшебной Землей обетованной. Соответственно Трамп и его однопартийцы набирают сейчас политические очки, доказывая, что Байден и демократы предают израильских союзников и тратят деньги на непонятную Украину вместо того, чтобы помогать ЦАХАЛ. За несколько дней оформился внятный политический запрос: взять деньги у украинцев и передать их Израилю.Все это происходит на фоне полномасштабного политического кризиса в США. На сегодняшний день конгресс практически не функционирует. Спикер ушел в отставку, нового выбрать никак не удается, а полномочия временного спикера очень ограничены — он, например, не может вести голосование по теме пакета помощи Украине.В этих условиях Джо Байден обратился к американской нации из Овального кабинета. Он пообещал добыть из бюджета денег сразу и для Украины, и для Израиля — с этой целью президент предполагает направить в конгресс экстренный бюджетный запрос о пакете помощи обеим странам. Точная стоимость его не названа, но понятно, что речь идет о десятках миллиардах долларов.У Белого дома уже сформирован запрос о выделении из бюджета ста миллиардов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако принять его пока конгресс не может — мешают и политические разногласия, и техническая проблема с отсутствием постоянного спикера. Главный претендент на эту должность — Джим Джордан, верный сторонник Трампа, фанат Израиля и категорический противник помощи Украине.Как же продать рядовым американцам, замершим в ожидании обрушения своей экономики, необходимость новых военных расходов? Байден назвал их "разумными инвестициями", которые "принесут дивиденды будущим поколениям" американцев и провел параллели со Второй мировой войной. Где-то мы это уже слышали, насчет инвестиций.Америка, мол, сплавит воюющим странам свое старое вооружение, это станет предлогом, чтобы раскрутить военно-промышленное производство, тогда у американцев будет высокооплачиваемая работа и страна расцветет, как в 1940-е. С максимальной возможной для американского политика откровенностью Байден намекнул, что войны за рубежом — это единственная возможность для американской экономики остаться на плаву.В сущности, президент США лишь повторил то, что чуть раньше гораздо проще и честнее сформулировал глава легендарной оборонной корпорации США "Локхид Мартин". "Нет никакого смысла в том, чтобы удерживать Израиль от наземной операции, — заявил Джеймс Таклет. — В чем есть смысл? В развитии нашего промышленного комплекса. <...> Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, и мы готовы это оружие предоставить".Вся байденовская риторика про "тирана Путина" и "террористов из ХАМАС" потребовалась для того, чтобы придать видимость морального обоснования абсолютно бесчеловечной логике. Израильтяне и украинцы должны убивать и погибать, чтобы у "Локхид Мартин" все было хорошо. У американцев это называется "разумные инвестиции". Это приносит дивиденды совершенно конкретным политикам, обладателям акций военно-промышленных корпораций.Люди на Украине и в Израиле могли бы жить и радоваться жизни. Но тогда бы дела у американского ВПК пошли плохо, а ведь это один из главных драйверов экономики США. Поэтому люди в этих странах обречены погибать. Зато акции "Локхид Мартин", падавшие на протяжении полугода, с седьмого октября — дня атаки ХАМАС на Израиль — пошли в рост и прибавили уже больше двадцати процентов.Последние несколько лет доказывают одну простую истину. Быть врагом США неприятно, но тут, по крайней мере, все риски понятны и их можно просчитать. А вот быть союзником США сегодня — это смертельно опасно. Поглядите на Германию. Не было вернее вассала у Вашингтона в Европе. И вот уже страна в рецессии, ее добивают санкции, задуманные как "антироссийские".Израиль — важнейший союзник США на Ближнем Востоке. Ему прямо запрещают любое мирное урегулирование и подстрекают к наземной операции в Газе, которая неизбежно приведет к новым атакам ХАМАС и новым трагедиям для израильтян.Украина — любимый питомец Демпартии, родовая вотчина семейства Байденов. За последние полтора года страна потеряла десятки миллионов беженцами и около полумиллиона убитыми. Ее экономики больше не существует.И все это — погибшие израильтяне, погибшие украинцы — для их патронов лишь выгодные инвестиции. Когда же к союзникам США придет осознание того, в какой смертельный лохотрон их втянули?
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
в мире, израиль, сша, украина, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика
В мире, Израиль, США, Украина, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Аналитика
В эту ночь политики, живущие по европейскому времени, спали плохо. Президент США пообещал обратиться к американцам из Овального кабинета по теме Израиля и Украины в 20:00 по Вашингтону — соответственно в четыре утра по Киеву. Американскую клиентелу в обеих странах интересовало тут одно: кому и сколько даст денег Белый дом.
Дело в том, что с деньгами все очень непросто. Обострение палестино-израильского конфликта радикально раскололо американское общество. Никакого двухпартийного консенсуса по этой теме нет и не предвидится.
Израильские уроки для России
С одной стороны, Израиль понятный и важнейший союзник США, практически сухопутный американский авианосец, который держит оборону против всех на неспокойном Ближнем Востоке
. С другой стороны — в США правит Демпартия, а большинство ее электората настроено пропалестински. Демократы умудряются устраивать антиизраильские митинги даже в Нью-Йорке
.
Это поражает избирателей республиканцев — особенно простодушных религиозных жителей глубинки, которые привыкли считать Израиль волшебной Землей обетованной. Соответственно Трамп и его однопартийцы набирают сейчас политические очки, доказывая, что Байден и демократы предают израильских союзников и тратят деньги на непонятную Украину вместо того, чтобы помогать ЦАХАЛ. За несколько дней оформился внятный политический запрос: взять деньги у украинцев и передать их Израилю.
Все это происходит на фоне полномасштабного политического кризиса в США. На сегодняшний день конгресс практически не функционирует. Спикер ушел в отставку, нового выбрать никак не удается, а полномочия временного спикера очень ограничены — он, например, не может вести голосование по теме пакета помощи Украине.
В этих условиях Джо Байден обратился к американской нации из Овального кабинета. Он пообещал добыть из бюджета денег сразу и для Украины, и для Израиля — с этой целью президент предполагает направить в конгресс экстренный бюджетный запрос о пакете помощи обеим странам. Точная стоимость его не названа, но понятно, что речь идет о десятках миллиардах долларов.
США любые мирные соглашения превращают в "минские"
У Белого дома уже сформирован запрос о выделении из бюджета ста миллиардов на помощь Украине, Израилю и Тайваню
. Однако принять его пока конгресс не может — мешают и политические разногласия, и техническая проблема с отсутствием постоянного спикера. Главный претендент на эту должность — Джим Джордан, верный сторонник Трампа, фанат Израиля и категорический противник помощи Украине.
Как же продать рядовым американцам, замершим в ожидании обрушения своей экономики, необходимость новых военных расходов? Байден назвал
их "разумными инвестициями", которые "принесут дивиденды будущим поколениям" американцев и провел параллели со Второй мировой войной. Где-то мы это уже слышали, насчет инвестиций.
Америка
, мол, сплавит воюющим странам свое старое вооружение, это станет предлогом, чтобы раскрутить военно-промышленное производство, тогда у американцев будет высокооплачиваемая работа и страна расцветет, как в 1940-е. С максимальной возможной для американского политика откровенностью Байден намекнул, что войны за рубежом — это единственная возможность для американской экономики остаться на плаву.
В сущности, президент США лишь повторил то, что чуть раньше гораздо проще и честнее сформулировал глава легендарной оборонной корпорации США "Локхид Мартин". "Нет никакого смысла в том, чтобы удерживать Израиль от наземной операции, — заявил Джеймс Таклет. — В чем есть смысл? В развитии нашего промышленного комплекса. <...> Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, и мы готовы это оружие предоставить".
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
Вся байденовская риторика про "тирана Путина" и "террористов из ХАМАС
" потребовалась для того, чтобы придать видимость морального обоснования абсолютно бесчеловечной логике. Израильтяне и украинцы должны убивать и погибать, чтобы у "Локхид Мартин" все было хорошо. У американцев это называется "разумные инвестиции". Это приносит дивиденды совершенно конкретным политикам, обладателям акций военно-промышленных корпораций.
Люди на Украине и в Израиле могли бы жить и радоваться жизни. Но тогда бы дела у американского ВПК пошли плохо, а ведь это один из главных драйверов экономики США. Поэтому люди в этих странах обречены погибать. Зато акции "Локхид Мартин", падавшие на протяжении полугода, с седьмого октября — дня атаки ХАМАС на Израиль — пошли в рост и прибавили уже больше двадцати процентов.
Последние несколько лет доказывают одну простую истину. Быть врагом США неприятно, но тут, по крайней мере, все риски понятны и их можно просчитать. А вот быть союзником США сегодня — это смертельно опасно. Поглядите на Германию
. Не было вернее вассала у Вашингтона в Европе
. И вот уже страна в рецессии, ее добивают санкции, задуманные как "антироссийские".
Израиль — важнейший союзник США на Ближнем Востоке. Ему прямо запрещают любое мирное урегулирование и подстрекают к наземной операции в Газе, которая неизбежно приведет к новым атакам ХАМАС и новым трагедиям для израильтян.
Украина — любимый питомец Демпартии, родовая вотчина семейства Байденов. За последние полтора года страна потеряла десятки миллионов беженцами и около полумиллиона убитыми. Ее экономики больше не существует.
И все это — погибшие израильтяне, погибшие украинцы — для их патронов лишь выгодные инвестиции. Когда же к союзникам США придет осознание того, в какой смертельный лохотрон их втянули?
Америка перестает любить Израиль