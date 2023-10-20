https://ria.ru/20231020/bayden-1903976756.html

Байден заверил в отсутствии планов отправлять военных на Украину

Байден заверил в отсутствии планов отправлять военных на Украину - РИА Новости, 20.10.2023

Байден заверил в отсутствии планов отправлять военных на Украину

Президент США Джо Байден в обращении к американскому народу заявил, что по-прежнему не планирует отправлять военных своей страны участвовать в боевых действиях... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T03:24

2023-10-20T03:24

2023-10-20T03:24

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украина

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к американскому народу заявил, что по-прежнему не планирует отправлять военных своей страны участвовать в боевых действиях на Украине. "Я не отправлю американских военных сражаться на Украину", - сообщил он в ходе своего выступления из Овального кабинета в Белом доме. По его словам, "все, о чем просит Украина - это помощь".

https://ria.ru/20231020/voyna-1903976348.html

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в мире, украина, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году