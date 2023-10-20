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Байден заверил в отсутствии планов отправлять военных на Украину - РИА Новости, 20.10.2023
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03:24 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/bayden-1903976756.html
Байден заверил в отсутствии планов отправлять военных на Украину
Байден заверил в отсутствии планов отправлять военных на Украину - РИА Новости, 20.10.2023
Байден заверил в отсутствии планов отправлять военных на Украину
Президент США Джо Байден в обращении к американскому народу заявил, что по-прежнему не планирует отправлять военных своей страны участвовать в боевых действиях... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T03:24
2023-10-20T03:24
в мире
украина
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к американскому народу заявил, что по-прежнему не планирует отправлять военных своей страны участвовать в боевых действиях на Украине. "Я не отправлю американских военных сражаться на Украину", - сообщил он в ходе своего выступления из Овального кабинета в Белом доме. По его словам, "все, о чем просит Украина - это помощь".
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в мире, украина, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заверил в отсутствии планов отправлять военных на Украину

Байден заверил американцев, что не планирует отправлять военных на Украину

© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к американскому народу заявил, что по-прежнему не планирует отправлять военных своей страны участвовать в боевых действиях на Украине.
"Я не отправлю американских военных сражаться на Украину", - сообщил он в ходе своего выступления из Овального кабинета в Белом доме.
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Байден: США не хотят войны с Россией
03:15
По его словам, "все, о чем просит Украина - это помощь".
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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