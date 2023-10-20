Белый дом убрал из соцсетей фото Байдена с таинственными людьми в камуфляже
Белый дом убрал из соцсетей фото Байдена с таинственными людьми в камуфляже
Удаленная из социальных сетей Белого дома фотография, на которой президент США Джо Байден во время визита в Израиль жмет руки людям в военной форме с американскими флагами
Удаленная из социальных сетей Белого дома фотография, на которой президент США Джо Байден во время визита в Израиль жмет руки людям в военной форме с американскими флагами
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Белый дом удалил из социальных сетей фотографию, на которой президент США Джо Байден во время визита в Израиль жмет руки крепким мужчинам с американскими флагами на камуфляже в благодарность за "их работу в ответ" на атаки ХАМАС.
На снимок попали незаретушированные лица и обильные татуировки некоторых участников встречи в Тель-Авиве, которых президентская пресс-служба назвала first responders – сотрудниками служб экстренного реагирования – без конкретизации национальной принадлежности.
"В Израиле президент Байден встретился с first responders, чтобы поблагодарить их за храбрость и работу, которые они выполняют в ответ на террористические атаки ХАМАС", - говорилось в подписи к фотографии.
На вопрос, присутствует ли в Израиле американские подразделения специального назначения, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге в четверг ответил, что США помогают своему союзнику планированием и разведкой в деле освобождения удерживаемых ХАМАС заложников.
Байден в среду посетил Израиль с однодневным визитом.