https://ria.ru/20231020/bayden-1903967368.html

Белый дом убрал из соцсетей фото Байдена с таинственными людьми в камуфляже

Белый дом убрал из соцсетей фото Байдена с таинственными людьми в камуфляже - РИА Новости, 20.10.2023

Белый дом убрал из соцсетей фото Байдена с таинственными людьми в камуфляже

Белый дом удалил из социальных сетей фотографию, на которой президент США Джо Байден во время визита в Израиль жмет руки крепким мужчинам с американскими... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T00:03

2023-10-20T00:03

2023-10-20T10:21

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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Белый дом удалил из социальных сетей фотографию, на которой президент США Джо Байден во время визита в Израиль жмет руки крепким мужчинам с американскими флагами на камуфляже в благодарность за "их работу в ответ" на атаки ХАМАС. На снимок попали незаретушированные лица и обильные татуировки некоторых участников встречи в Тель-Авиве, которых президентская пресс-служба назвала first responders – сотрудниками служб экстренного реагирования – без конкретизации национальной принадлежности. "В Израиле президент Байден встретился с first responders, чтобы поблагодарить их за храбрость и работу, которые они выполняют в ответ на террористические атаки ХАМАС", - говорилось в подписи к фотографии. На вопрос, присутствует ли в Израиле американские подразделения специального назначения, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге в четверг ответил, что США помогают своему союзнику планированием и разведкой в деле освобождения удерживаемых ХАМАС заложников. Байден в среду посетил Израиль с однодневным визитом.

https://ria.ru/20230917/bayden-1896870777.html

https://ria.ru/20231019/operatsiya-1903735585.html

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израиль, сша, тель-авив, джо байден, патрик райдер, хамас, министерство обороны сша, в мире