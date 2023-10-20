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Новый бассейн открыт в городе Жердевка Тамбовской области - РИА Новости, 20.10.2023
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Тамбовская область
 
17:54 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/basseyn-1904219388.html
Новый бассейн открыт в городе Жердевка Тамбовской области
Новый бассейн открыт в городе Жердевка Тамбовской области - РИА Новости, 20.10.2023
Новый бассейн открыт в городе Жердевка Тамбовской области
Новый бассейн стоимостью почти 220 миллионов рублей открыт в пятницу в городе Жердевка Тамбовской области, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:54
2023-10-20T17:54
тамбовская область
максим егоров
котовск
олег матыцин
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ТАМБОВ, 20 окт - РИА Новости. Новый бассейн стоимостью почти 220 миллионов рублей открыт в пятницу в городе Жердевка Тамбовской области, сообщает пресс-служба облправительства. Церемонию открытия провел в режиме видеоконференцсвязи министр спорта России Олег Матыцин, который в рамках международного форума "Россия — спортивная держава" дал старт работе спортобъектов в семи регионах страны, построенных по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Спортобъект в Жердевке представил глава Тамбовской области Максим Егоров. В бассейне предусмотрены пять 25-метровых плавательных дорожек, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки и душевые. Здесь будут организованы спортивные секции для детей и взрослых, в том числе и трудовых коллективов, а также уроки физкультуры для школьников. Ежедневно бассейн будет принимать более 150 человек. "Символично, что он построен на территории, которая реализует значимый для нашей страны пилотный проект "Стимулирование рождаемости". Ведь посещать бассейн можно всей семьей. Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу увеличить количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом. Тамбовская область сейчас занимает 2-е место в стране по этому показателю. Сейчас в регионе 62% жителей ведут активный образ жизни и систематически занимаются спортом. Уверен, что с открытием бассейна в Жердевке эта цифра увеличится", - приводятся в сообщении слова Егорова. В пресс-службе напомнили, что в Тамбовской области по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" и при поддержке Минспорта России построены два бассейна — в Жердевке и Котовске. Кроме того, в 2023 году в области появились шесть новых плоскостных спортобъектов. "Умные" спортплощадки оборудованы в городах Уварово и Кирсанов, а также в поселке Сатинка Сампурского муниципального округа, а площадки ГТО — в Уваровском, Первомайском и Жердевском округах. В городе Рассказово началось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.
https://ria.ru/20231013/pasporta-1902463562.html
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максим егоров, котовск, олег матыцин
Тамбовская область, Максим Егоров, Котовск, Олег Матыцин

Новый бассейн открыт в городе Жердевка Тамбовской области

© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской областиНовый бассейн открыт в городе Жердевка Тамбовской области
Новый бассейн открыт в городе Жердевка Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской области
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ТАМБОВ, 20 окт - РИА Новости. Новый бассейн стоимостью почти 220 миллионов рублей открыт в пятницу в городе Жердевка Тамбовской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Церемонию открытия провел в режиме видеоконференцсвязи министр спорта России Олег Матыцин, который в рамках международного форума "Россия — спортивная держава" дал старт работе спортобъектов в семи регионах страны, построенных по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Спортобъект в Жердевке представил глава Тамбовской области Максим Егоров.
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13 октября, 10:59
В бассейне предусмотрены пять 25-метровых плавательных дорожек, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки и душевые. Здесь будут организованы спортивные секции для детей и взрослых, в том числе и трудовых коллективов, а также уроки физкультуры для школьников. Ежедневно бассейн будет принимать более 150 человек.
"Символично, что он построен на территории, которая реализует значимый для нашей страны пилотный проект "Стимулирование рождаемости". Ведь посещать бассейн можно всей семьей. Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу увеличить количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом. Тамбовская область сейчас занимает 2-е место в стране по этому показателю. Сейчас в регионе 62% жителей ведут активный образ жизни и систематически занимаются спортом. Уверен, что с открытием бассейна в Жердевке эта цифра увеличится", - приводятся в сообщении слова Егорова.
В пресс-службе напомнили, что в Тамбовской области по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" и при поддержке Минспорта России построены два бассейна — в Жердевке и Котовске. Кроме того, в 2023 году в области появились шесть новых плоскостных спортобъектов. "Умные" спортплощадки оборудованы в городах Уварово и Кирсанов, а также в поселке Сатинка Сампурского муниципального округа, а площадки ГТО — в Уваровском, Первомайском и Жердевском округах. В городе Рассказово началось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровКотовскОлег Матыцин
 
 
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