https://ria.ru/20231020/baltika-1904161752.html

Президент Латвии пригрозил закрыть Балтику для всех российских судов

Президент Латвии пригрозил закрыть Балтику для всех российских судов - РИА Новости, 20.10.2023

Президент Латвии пригрозил закрыть Балтику для всех российских судов

Российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газовой инфраструктуры, заявил президент... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:10

2023-10-20T15:10

2023-10-20T17:27

в мире

латвия

эдгарс ринкевичс

россия

нато

балтийское море

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газовой инфраструктуры, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс."Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны. Ну, маловероятно, что другой страны. <...> То я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей", — сказал политик в эфире телеканала TV3.По его словам, пока таких дискуссий не ведется, потому что для выводов необходимо "дождаться конкретных и четких результатов расследования", а пока "адекватным и взвешенным шагом является усиление патрулирования" НАТО на Балтике. "Мы разговариваем с президентами Эстонии и Финляндии, этот вопрос обсуждается также на уровне премьер-министров. Фактически, первый ответ — это усиление патрулирования НАТО. Однако я бы сказал, что в данных обстоятельствах это необходимо", — добавил Ринкевичс.Во вторник министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector.Сейчас он не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили предполагаемое место разгерметизации в территориальных водах государства. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения нанесены умышленно. МИД Финляндии уведомил российских коллег "о серьезности проблемы" и сообщил о начале расследования. Оно сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть", находившихся поблизости от места инцидента. Госкорпорация "Росатом", владеющая контейнеровозом, "категорически отвергает любые предположения о причастности" к повреждениям трубопровода.Хельсинки также связывались с Пекином. Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.

https://ria.ru/20231019/spg-1903637423.html

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

https://ria.ru/20231019/rusofobiya-1903735759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, эдгарс ринкевичс, россия, нато, балтийское море