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СМИ: МИД Финляндии связывался с Россией и КНР из-за повреждения газопровода - РИА Новости, 20.10.2023
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16:07 20.10.2023 (обновлено: 16:24 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/balticconnector-1904184885.html
СМИ: МИД Финляндии связывался с Россией и КНР из-за повреждения газопровода
СМИ: МИД Финляндии связывался с Россией и КНР из-за повреждения газопровода - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: МИД Финляндии связывался с Россией и КНР из-за повреждения газопровода
МИД Финляндии связывался с Россией и Китаем по дипломатическим каналам по вопросу повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:07
2023-10-20T16:24
китай
финляндия
россия
в мире
balticconnector
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МИД Финляндии связывался с Россией и Китаем по дипломатическим каналам по вопросу повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией , проинформировал министерство иностранных дел России о "серьезности проблемы" и начале расследования, передает агентство Рейтер."Финляндия связалась с российскими министром иностранных дел, "заявив о серьезности проблемы", а также о том, что началось расследование", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Финляндия связывалась с Китаем, чтобы запросить помощь в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear, которое упоминается в расследовании.Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
https://ria.ru/20231018/balticconnector-1903549061.html
https://ria.ru/20231012/balticconnector-1902155459.html
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китай, финляндия, россия, в мире, balticconnector
Китай, Финляндия, Россия, В мире, Balticconnector
СМИ: МИД Финляндии связывался с Россией и КНР из-за повреждения газопровода

Рейтер: МИД Финляндии связывался с РФ и КНР из-за повреждения Balticconnector

© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МИД Финляндии связывался с Россией и Китаем по дипломатическим каналам по вопросу повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией , проинформировал министерство иностранных дел России о "серьезности проблемы" и начале расследования, передает агентство Рейтер.
«
"Финляндия связалась с российскими министром иностранных дел, "заявив о серьезности проблемы", а также о том, что началось расследование", - говорится в сообщении агентства.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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18 октября, 11:34
Отмечается, что Финляндия связывалась с Китаем, чтобы запросить помощь в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear, которое упоминается в расследовании.
Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.
Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
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КитайФинляндияРоссияВ миреBalticconnector
 
 
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