https://ria.ru/20231020/balticconnector-1904184885.html

СМИ: МИД Финляндии связывался с Россией и КНР из-за повреждения газопровода

СМИ: МИД Финляндии связывался с Россией и КНР из-за повреждения газопровода - РИА Новости, 20.10.2023

СМИ: МИД Финляндии связывался с Россией и КНР из-за повреждения газопровода

МИД Финляндии связывался с Россией и Китаем по дипломатическим каналам по вопросу повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:07

2023-10-20T16:07

2023-10-20T16:24

китай

финляндия

россия

в мире

balticconnector

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901832936_0:204:3072:1931_1920x0_80_0_0_7e38159138085dbb718208cde5bbc19a.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МИД Финляндии связывался с Россией и Китаем по дипломатическим каналам по вопросу повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией , проинформировал министерство иностранных дел России о "серьезности проблемы" и начале расследования, передает агентство Рейтер."Финляндия связалась с российскими министром иностранных дел, "заявив о серьезности проблемы", а также о том, что началось расследование", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Финляндия связывалась с Китаем, чтобы запросить помощь в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear, которое упоминается в расследовании.Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.

https://ria.ru/20231018/balticconnector-1903549061.html

https://ria.ru/20231012/balticconnector-1902155459.html

китай

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, финляндия, россия, в мире, balticconnector