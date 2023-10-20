СМИ: МИД Финляндии связывался с Россией и КНР из-за повреждения газопровода
Рейтер: МИД Финляндии связывался с РФ и КНР из-за повреждения Balticconnector
© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МИД Финляндии связывался с Россией и Китаем по дипломатическим каналам по вопросу повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией , проинформировал министерство иностранных дел России о "серьезности проблемы" и начале расследования, передает агентство Рейтер.
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"Финляндия связалась с российскими министром иностранных дел, "заявив о серьезности проблемы", а также о том, что началось расследование", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Финляндия связывалась с Китаем, чтобы запросить помощь в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear, которое упоминается в расследовании.
Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.
Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.