https://ria.ru/20231020/avtomobil-1904095142.html

В КС Польши обратились из-за запрета регистрации авто с ДВС после 2035 года

В КС Польши обратились из-за запрета регистрации авто с ДВС после 2035 года - РИА Новости, 20.10.2023

В КС Польши обратились из-за запрета регистрации авто с ДВС после 2035 года

Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро обратился в Конституционный суд по поводу запрета регистрации в Европейском союзе с 2035 года... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:28

2023-10-20T12:28

2023-10-20T12:28

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збигнев зебро

евросоюз

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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро обратился в Конституционный суд по поводу запрета регистрации в Европейском союзе с 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В марте Совет ЕС согласовал стопроцентное сокращение выбросов CO2 для новых автомобилей с 2035 года, что фактически означает запрет на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на традиционном топливе. "Европейский союз хочет отнять у поляков право решать, на каком автомобиле ездить – дизельном, бензиновом. Все должны покупать только автомобили с электрическими двигателями. Значительная часть поляков не сможет позволить себе купить дорогой электрический автомобиль, а с другой стороны нерациональной будет покупка бывшего в употреблении автомобиля, исходя из выработки ресурса батареи", - заявил Зебро на брифинге в пятницу. Также он считает, что высокая цена электрических автомобилей приведет к банкротству ряда предприятий. "Это приведет к закрытию польских фирм, к массовому явлению потери работы для сотен тысяч поляков", - сказал генпрокурор. В этой связи он решил обратиться в Конституционный суд Польши. "Я принял решение направить заявление в Конституционный суд Польши, который является судом последнего слова, который обязан защищать записи польской Конституции, а также интересы поляков, польских водителей, польских семей, польских фирм, польских предпринимателей, чтобы он сделал оценку – соответствует ли это распоряжение Европейского союза, Совета ЕС польской Конституции. Я смею утверждать, что оно не соответствует польской Конституции, что оно нарушает Конституцию во многих местах", - сказал Зебро.

https://ria.ru/20221124/elektrotransport-1833111300.html

https://ria.ru/20220708/elektromobili-1800700099.html

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в мире, авто, польша, збигнев зебро, евросоюз