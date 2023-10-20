https://ria.ru/20231020/avangard-1903981086.html
Ракетное соединение в Оренбуржье перевооружается на комплекс "Авангард"
Ракетное соединение в Оренбуржье перевооружается на комплекс "Авангард" - РИА Новости, 20.10.2023
Ракетное соединение в Оренбуржье перевооружается на комплекс "Авангард"
Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области перевооружается на ракетный комплекс "Авангард", соответствующее... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T05:03
2023-10-20T05:03
2023-10-20T11:18
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области перевооружается на ракетный комплекс "Авангард", соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России."В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", — говорится в описании к видео.В ведомстве уточнили, что инфраструктура позиционного района подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. Это сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава."Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", — добавили в ведомстве.
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безопасность, оренбургская область, россия, ракетные войска стратегического назначения
Новое оружие России, Безопасность, Оренбургская область, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
Ракетное соединение в Оренбуржье перевооружается на комплекс "Авангард"
Ракетное соединение в Оренбуржье перевооружается на гиперзвуковой "Авангард"
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости
. Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области перевооружается на ракетный комплекс "Авангард", соответствующее видео в пятницу опубликовало
Минобороны России.
"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", — говорится в описании к видео.
В ведомстве уточнили, что инфраструктура позиционного района подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. Это сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.
"Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", — добавили в ведомстве.
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