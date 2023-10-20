https://ria.ru/20231020/atr-1904234460.html
Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР
Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР - РИА Новости, 20.10.2023
Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР
Президент США Джо Байден просит у конгресса согласовать 2 миллиарда долларов для поддержки азиатско-тихоокеанского региона, говорится в президентском запросе,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:42
2023-10-20T18:42
2023-10-20T18:42
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден просит у конгресса согласовать 2 миллиарда долларов для поддержки азиатско-тихоокеанского региона, говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу. Белый дом публикует письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. У него при этом пока нет полномочий по согласованию бюджета. Как следует из документа, часть запрашиваемой суммы, 2 миллиарда долларов будут направлены для поддержки АТР. При этом там не указано, для кого именно предназначаются деньги: Тайваня или других стран.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, атр, джо байден, конгресс сша
В мире, США, АТР, Джо Байден, Конгресс США
Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР
Байден попросил конгресс согласовать два миллиарда долларов для поддержки АТР