Рейтинг@Mail.ru
Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/atr-1904234460.html
Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР
Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР - РИА Новости, 20.10.2023
Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР
Президент США Джо Байден просит у конгресса согласовать 2 миллиарда долларов для поддержки азиатско-тихоокеанского региона, говорится в президентском запросе,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:42
2023-10-20T18:42
в мире
сша
атр
джо байден
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден просит у конгресса согласовать 2 миллиарда долларов для поддержки азиатско-тихоокеанского региона, говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу. Белый дом публикует письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. У него при этом пока нет полномочий по согласованию бюджета. Как следует из документа, часть запрашиваемой суммы, 2 миллиарда долларов будут направлены для поддержки АТР. При этом там не указано, для кого именно предназначаются деньги: Тайваня или других стран.
https://ria.ru/20231002/ssha-1899822941.html
сша
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, атр, джо байден, конгресс сша
В мире, США, АТР, Джо Байден, Конгресс США
Байден запросил у конгресса США два миллиарда долларов для поддержки АТР

Байден попросил конгресс согласовать два миллиарда долларов для поддержки АТР

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден просит у конгресса согласовать 2 миллиарда долларов для поддержки азиатско-тихоокеанского региона, говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу.
Белый дом публикует письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. У него при этом пока нет полномочий по согласованию бюджета.
Как следует из документа, часть запрашиваемой суммы, 2 миллиарда долларов будут направлены для поддержки АТР. При этом там не указано, для кого именно предназначаются деньги: Тайваня или других стран.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР
2 октября, 05:53
 
В миреСШААТРДжо БайденКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала