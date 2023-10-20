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В израильской армии прокомментировали пуски ракет из Йемена - РИА Новости, 20.10.2023
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12:07 20.10.2023 (обновлено: 12:46 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ataki-1904086876.html
В израильской армии прокомментировали пуски ракет из Йемена
В израильской армии прокомментировали пуски ракет из Йемена - РИА Новости, 20.10.2023
В израильской армии прокомментировали пуски ракет из Йемена
Израиль готов к отражению угроз, подобных той, что была вызвана вчерашним пуском ракет с территории Йемена, которые были сбиты ВМС США в Красном море, сообщил в РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:07
2023-10-20T12:46
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Израиль готов к отражению угроз, подобных той, что была вызвана вчерашним пуском ракет с территории Йемена, которые были сбиты ВМС США в Красном море, сообщил в пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.Хагари напомнил, что вчера вечером американские военные корабли перехватили в северной части Красного моря несколько крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных из Йемена, возможно, в сторону Израиля."Представитель Пентагона официально заявил, что это демонстрация архитектуры ПВО, которой Центральное командование США и Пятый флот в частности управляют в регионе Ближнего Востока... Государство Израиль обладает одними из лучших возможностей противовоздушной обороны в мире, оно также готово к угрозам такого типа", - сказал Хагари на брифинге.
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, сша
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, США
В израильской армии прокомментировали пуски ракет из Йемена

В ЦАХАЛ после ракетных пусков из Йемена заявили о готовности к подобным атакам

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Израиль готов к отражению угроз, подобных той, что была вызвана вчерашним пуском ракет с территории Йемена, которые были сбиты ВМС США в Красном море, сообщил в пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
Хагари напомнил, что вчера вечером американские военные корабли перехватили в северной части Красного моря несколько крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных из Йемена, возможно, в сторону Израиля.
"Представитель Пентагона официально заявил, что это демонстрация архитектуры ПВО, которой Центральное командование США и Пятый флот в частности управляют в регионе Ближнего Востока... Государство Израиль обладает одними из лучших возможностей противовоздушной обороны в мире, оно также готово к угрозам такого типа", - сказал Хагари на брифинге.
 
В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАСША
 
 
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