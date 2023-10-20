https://ria.ru/20231020/ataki-1904086876.html
В израильской армии прокомментировали пуски ракет из Йемена
В израильской армии прокомментировали пуски ракет из Йемена - РИА Новости, 20.10.2023
В израильской армии прокомментировали пуски ракет из Йемена
Израиль готов к отражению угроз, подобных той, что была вызвана вчерашним пуском ракет с территории Йемена, которые были сбиты ВМС США в Красном море, сообщил в РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:07
2023-10-20T12:07
2023-10-20T12:46
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902775499_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_6b154437e6743638fc98dd80cfe3ef5d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Израиль готов к отражению угроз, подобных той, что была вызвана вчерашним пуском ракет с территории Йемена, которые были сбиты ВМС США в Красном море, сообщил в пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.Хагари напомнил, что вчера вечером американские военные корабли перехватили в северной части Красного моря несколько крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных из Йемена, возможно, в сторону Израиля."Представитель Пентагона официально заявил, что это демонстрация архитектуры ПВО, которой Центральное командование США и Пятый флот в частности управляют в регионе Ближнего Востока... Государство Израиль обладает одними из лучших возможностей противовоздушной обороны в мире, оно также готово к угрозам такого типа", - сказал Хагари на брифинге.
израиль
йемен
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902775499_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebe96b97c4cc72ba9201d5bd1b4d1d40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, сша
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, США
В израильской армии прокомментировали пуски ракет из Йемена
В ЦАХАЛ после ракетных пусков из Йемена заявили о готовности к подобным атакам