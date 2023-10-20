https://ria.ru/20231020/arm-1904195238.html

Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном

Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном - РИА Новости, 20.10.2023

Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном

Армия Израиля сообщила в Telegram-канале, что за последний час были обстреляны ее посты у границы с Ливаном и наблюдательная инфраструктура, военные ведут... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:40

2023-10-20T16:40

2023-10-20T16:46

в мире

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила в Telegram-канале, что за последний час были обстреляны ее посты у границы с Ливаном и наблюдательная инфраструктура, военные ведут ответный огонь."В течение последнего часа несколько противотанковых ракет были выпущены по постам Армии обороны Израиля на границе с Ливаном. Кроме того, выстрелы из стрелкового оружия были сделаны по наблюдательной инфраструктуре ЦАХАЛ... Военные ЦАХАЛ отвечают артиллерийским огнем на источник выстрелов", - говорится в сообщении армии.О пострадавших израильских военных не сообщалось. Кроме того, армия заявила, что недавние сирены в северной части Израиля были ложной тревогой.

https://ria.ru/20231020/smi-1904192509.html

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году