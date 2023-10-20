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Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном - РИА Новости, 20.10.2023
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16:40 20.10.2023 (обновлено: 16:46 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/arm-1904195238.html
Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном
Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном - РИА Новости, 20.10.2023
Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном
Армия Израиля сообщила в Telegram-канале, что за последний час были обстреляны ее посты у границы с Ливаном и наблюдательная инфраструктура, военные ведут... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:40
2023-10-20T16:46
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила в Telegram-канале, что за последний час были обстреляны ее посты у границы с Ливаном и наблюдательная инфраструктура, военные ведут ответный огонь."В течение последнего часа несколько противотанковых ракет были выпущены по постам Армии обороны Израиля на границе с Ливаном. Кроме того, выстрелы из стрелкового оружия были сделаны по наблюдательной инфраструктуре ЦАХАЛ... Военные ЦАХАЛ отвечают артиллерийским огнем на источник выстрелов", - говорится в сообщении армии.О пострадавших израильских военных не сообщалось. Кроме того, армия заявила, что недавние сирены в северной части Израиля были ложной тревогой.
https://ria.ru/20231020/smi-1904192509.html
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном

Армия Израиля сообщила о новых обстрелах на границе с Ливаном и ответном огне

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном
Израильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила в Telegram-канале, что за последний час были обстреляны ее посты у границы с Ливаном и наблюдательная инфраструктура, военные ведут ответный огонь.
"В течение последнего часа несколько противотанковых ракет были выпущены по постам Армии обороны Израиля на границе с Ливаном. Кроме того, выстрелы из стрелкового оружия были сделаны по наблюдательной инфраструктуре ЦАХАЛ... Военные ЦАХАЛ отвечают артиллерийским огнем на источник выстрелов", - говорится в сообщении армии.
О пострадавших израильских военных не сообщалось. Кроме того, армия заявила, что недавние сирены в северной части Израиля были ложной тревогой.
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