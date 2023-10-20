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Суд в Иркутске арестовал мэра Тулуна Кариха - РИА Новости, 20.10.2023
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09:18 20.10.2023 (обновлено: 09:35 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/arest-1903996234.html
Суд в Иркутске арестовал мэра Тулуна Кариха
Суд в Иркутске арестовал мэра Тулуна Кариха - РИА Новости, 20.10.2023
Суд в Иркутске арестовал мэра Тулуна Кариха
Суд в Иркутске избрал мэру города Тулуна Юрию Кариху, обвиняемому в мошенничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:18
2023-10-20T09:35
происшествия
иркутск
тулун
юрий карих
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 20 окт - РИА Новости. Суд в Иркутске избрал мэру города Тулуна Юрию Кариху, обвиняемому в мошенничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости представитель Иркутской областной прокуратуры.В Иркутской области расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Обвинение предъявлено мэру города Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным. По версии следствия, они после наводнения 2019 года незаконно "вселили" в аварийное жилье неустановленных граждан, а затем предоставили им новое жилье, как нуждающимся в переселении. Полученную недвижимость подозреваемые в последующем продали, а деньги присвоили. По данным прокуратуры, речь идет о 4 миллионах рублей.В понедельник мэр Тулуна Юрий Карих был задержан. Его обязанности временно исполняет заместитель мэра города - председатель комитета по строительству и городскому хозяйству Андрей Нижегородцев. СК и прокуратура ходатайствовали об аресте Кариха."Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 56-летнего мужчину под стражу до 01.12.2023", - сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что ранее следователь определил троих обвиняемых под подписку о невыезде, еще двое ограничены судом в определенных действиях.Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение, от которого пострадали около 11 тысяч жилых домов и более 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропали без вести четверо. Наиболее сильно от стихии пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html
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РИА Новости
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происшествия, иркутск, тулун, юрий карих, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Тулун, Юрий Карих, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Иркутске арестовал мэра Тулуна Кариха

Суд в Иркутске арестовал мэра Тулуна Кариха

© Следственный Комитет РоссииСледователями СК задержан мэр города Тулуна Юрий Карих
Следователями СК задержан мэр города Тулуна Юрий Карих
© Следственный Комитет России
Следователями СК задержан мэр города Тулуна Юрий Карих
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 20 окт - РИА Новости. Суд в Иркутске избрал мэру города Тулуна Юрию Кариху, обвиняемому в мошенничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости представитель Иркутской областной прокуратуры.
В Иркутской области расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Обвинение предъявлено мэру города Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным. По версии следствия, они после наводнения 2019 года незаконно "вселили" в аварийное жилье неустановленных граждан, а затем предоставили им новое жилье, как нуждающимся в переселении. Полученную недвижимость подозреваемые в последующем продали, а деньги присвоили. По данным прокуратуры, речь идет о 4 миллионах рублей.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Брянскому депутату и его подельникам грозит срок за мошенничество
16 октября, 20:27
В понедельник мэр Тулуна Юрий Карих был задержан. Его обязанности временно исполняет заместитель мэра города - председатель комитета по строительству и городскому хозяйству Андрей Нижегородцев. СК и прокуратура ходатайствовали об аресте Кариха.
"Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 56-летнего мужчину под стражу до 01.12.2023", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что ранее следователь определил троих обвиняемых под подписку о невыезде, еще двое ограничены судом в определенных действиях.
Летом 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение, от которого пострадали около 11 тысяч жилых домов и более 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропали без вести четверо. Наиболее сильно от стихии пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
 
ПроисшествияИркутскТулунЮрий КарихИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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