https://ria.ru/20231020/an-24-1904158014.html
Авиакомпания "ЮТэйр" опровергла сообщения об аварии Ан-24 на Ямале
Авиакомпания "ЮТэйр" опровергла сообщения об аварии Ан-24 на Ямале - РИА Новости, 20.10.2023
Авиакомпания "ЮТэйр" опровергла сообщения об аварии Ан-24 на Ямале
Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) опровергла информацию о том, что пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Сабетты на полуостров Гыдан в Ямало-Ненецком автономном РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:59
2023-10-20T14:59
2023-10-20T14:59
происшествия
сабетта
ан-24
ютэйр
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) опровергла информацию о том, что пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Сабетты на полуостров Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В пятницу СМИ со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident сообщили, что в аэропорту "Утренний" на Гыданском полуострове пассажирский Ан-24 выкатился за пороговые огни воздушно-посадочной полосы, была объявлена тревога, все 40 пассажиров эвакуированы. "Самолет Ан-24, 19 октября выполнявший рейс Сабетта – Утренний, завершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы аэропорта "Утренний". Пострадавших нет. Повреждений у воздушного судна нет", – сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
https://ria.ru/20230522/reys-1873472097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сабетта, ан-24, ютэйр, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Происшествия, Сабетта, Ан-24, ЮТэйр, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Авиакомпания "ЮТэйр" опровергла сообщения об аварии Ан-24 на Ямале
"ЮТэйр": Ан-24 совершил посадку на Ямале в штатном режиме и в пределах ВПП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) опровергла информацию о том, что пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Сабетты на полуостров Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
В пятницу СМИ со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident сообщили, что в аэропорту "Утренний" на Гыданском полуострове пассажирский Ан-24 выкатился за пороговые огни воздушно-посадочной полосы, была объявлена тревога, все 40 пассажиров эвакуированы.
"Самолет Ан-24, 19 октября выполнявший рейс Сабетта – Утренний, завершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы аэропорта "Утренний". Пострадавших нет. Повреждений у воздушного судна нет", – сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
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