https://ria.ru/20231020/an-24-1904158014.html

Авиакомпания "ЮТэйр" опровергла сообщения об аварии Ан-24 на Ямале

Авиакомпания "ЮТэйр" опровергла сообщения об аварии Ан-24 на Ямале - РИА Новости, 20.10.2023

Авиакомпания "ЮТэйр" опровергла сообщения об аварии Ан-24 на Ямале

Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) опровергла информацию о том, что пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Сабетты на полуостров Гыдан в Ямало-Ненецком автономном РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:59

2023-10-20T14:59

2023-10-20T14:59

происшествия

сабетта

ан-24

ютэйр

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198306_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5b96fa3634262276063a422732449896.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) опровергла информацию о том, что пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Сабетты на полуостров Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В пятницу СМИ со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident сообщили, что в аэропорту "Утренний" на Гыданском полуострове пассажирский Ан-24 выкатился за пороговые огни воздушно-посадочной полосы, была объявлена тревога, все 40 пассажиров эвакуированы. "Самолет Ан-24, 19 октября выполнявший рейс Сабетта – Утренний, завершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы аэропорта "Утренний". Пострадавших нет. Повреждений у воздушного судна нет", – сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

https://ria.ru/20230522/reys-1873472097.html

сабетта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сабетта, ан-24, ютэйр, ямало-ненецкий автономный округ (янао)