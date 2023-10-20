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В ХАМАС заявили об освобождении двух американок - РИА Новости, 20.10.2023
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19:49 20.10.2023 (обновлено: 19:58 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/amerikanki-1904246203.html
В ХАМАС заявили об освобождении двух американок
В ХАМАС заявили об освобождении двух американок - РИА Новости, 20.10.2023
В ХАМАС заявили об освобождении двух американок
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило двух пленных гражданок США по "гуманитарным соображениям", заявил представитель бригад... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:49
2023-10-20T19:58
в мире
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило двух пленных гражданок США по "гуманитарным соображениям", заявил представитель бригад "Аль-Кассам" (военного крыла движения) Абу Обейда."В ответ на усилия Катара мы освободили двух находившихся под стражей американок (мать и дочь) по гуманитарным соображениям, чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения (президента США Джо - ред.) Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью", - говорится в заявлении Абу Обейды, которое опубликовал ХАМАС.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231020/stol-1904157469.html
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в мире, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар
В мире, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар
В ХАМАС заявили об освобождении двух американок

В ХАМАС заявили об освобождении двух американок по гуманитарным соображениям

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы. Архивное фото
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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило двух пленных гражданок США по "гуманитарным соображениям", заявил представитель бригад "Аль-Кассам" (военного крыла движения) Абу Обейда.
"В ответ на усилия Катара мы освободили двух находившихся под стражей американок (мать и дочь) по гуманитарным соображениям, чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения (президента США Джо - ред.) Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью", - говорится в заявлении Абу Обейды, которое опубликовал ХАМАС.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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Вчера, 14:58
 
В миреСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатар
 
 
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