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В ХАМАС заявили об освобождении двух американок
В ХАМАС заявили об освобождении двух американок - РИА Новости, 20.10.2023
В ХАМАС заявили об освобождении двух американок
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило двух пленных гражданок США по "гуманитарным соображениям", заявил представитель бригад... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:49
2023-10-20T19:49
2023-10-20T19:58
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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило двух пленных гражданок США по "гуманитарным соображениям", заявил представитель бригад "Аль-Кассам" (военного крыла движения) Абу Обейда."В ответ на усилия Катара мы освободили двух находившихся под стражей американок (мать и дочь) по гуманитарным соображениям, чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения (президента США Джо - ред.) Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью", - говорится в заявлении Абу Обейды, которое опубликовал ХАМАС.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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в мире, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар
В мире, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар
В ХАМАС заявили об освобождении двух американок
В ХАМАС заявили об освобождении двух американок по гуманитарным соображениям