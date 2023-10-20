https://ria.ru/20231020/amerikanki-1904246203.html

В ХАМАС заявили об освобождении двух американок

В ХАМАС заявили об освобождении двух американок - РИА Новости, 20.10.2023

В ХАМАС заявили об освобождении двух американок

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило двух пленных гражданок США по "гуманитарным соображениям", заявил представитель бригад... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:49

2023-10-20T19:49

2023-10-20T19:58

в мире

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило двух пленных гражданок США по "гуманитарным соображениям", заявил представитель бригад "Аль-Кассам" (военного крыла движения) Абу Обейда."В ответ на усилия Катара мы освободили двух находившихся под стражей американок (мать и дочь) по гуманитарным соображениям, чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения (президента США Джо - ред.) Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью", - говорится в заявлении Абу Обейды, которое опубликовал ХАМАС.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231020/stol-1904157469.html

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в мире, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар