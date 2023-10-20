https://ria.ru/20231020/alkogol-1903984147.html
Минпромторг оценил актуальность вопроса онлайн-торговли алкоголем
Минпромторг оценил актуальность вопроса онлайн-торговли алкоголем - РИА Новости, 20.10.2023
Минпромторг оценил актуальность вопроса онлайн-торговли алкоголем
Вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T06:34
2023-10-20T06:34
2023-10-20T06:34
экономика
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", подразумевал его запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, однако был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. Источник в отрасли рассказывал РИА Новости, что перенос может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России". "Решение этого вопроса в компетенции другого ведомства. Но мы полагаем, что при текущей конъюнктуре рынка и сформировавшейся базовой инфраструктуре офлайн-розницы, а также с учетом мнения Минздрава, эта тема не является остроактуальной на сегодняшний день", - заявил он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект по дистанционной торговле алкоголем. Евтухов добавил, что министерство "все больше склоняется к целесообразности тестирования отдельных механизмов такой торговли в пилотном режиме". "Например, онлайн-продаж отечественного вина максимально ограниченным кругом площадок. Иными словами, наша позиция заключается в том, что если этот механизм, гипотетически, в итоге и появится, то пусть работает для поддержки российского виноделия", - пояснил замминистра. Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.
https://ria.ru/20231018/alkogol-1903702059.html
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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), почта россии, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Почта России, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минпромторг оценил актуальность вопроса онлайн-торговли алкоголем
Минпромторг: вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не остроактуален для России
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", подразумевал его запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, однако был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. Источник в отрасли рассказывал РИА Новости, что перенос может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России
".
Роспотребнадзор предупредил о рисках при онлайн-продаже алкоголя
"Решение этого вопроса в компетенции другого ведомства. Но мы полагаем, что при текущей конъюнктуре рынка и сформировавшейся базовой инфраструктуре офлайн-розницы, а также с учетом мнения Минздрава, эта тема не является остроактуальной на сегодняшний день", - заявил он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект по дистанционной торговле алкоголем.
Евтухов добавил, что министерство "все больше склоняется к целесообразности тестирования отдельных механизмов такой торговли в пилотном режиме". "Например, онлайн-продаж отечественного вина максимально ограниченным кругом площадок. Иными словами, наша позиция заключается в том, что если этот механизм, гипотетически, в итоге и появится, то пусть работает для поддержки российского виноделия", - пояснил замминистра.
Минфин РФ
сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин ж
е поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.
Депутат призвал не проводить эксперименты с продажей алкоголя онлайн