https://ria.ru/20231020/alkogol-1903984147.html

Минпромторг оценил актуальность вопроса онлайн-торговли алкоголем

Минпромторг оценил актуальность вопроса онлайн-торговли алкоголем - РИА Новости, 20.10.2023

Минпромторг оценил актуальность вопроса онлайн-торговли алкоголем

Вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T06:34

2023-10-20T06:34

2023-10-20T06:34

экономика

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

почта россии

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", подразумевал его запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, однако был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. Источник в отрасли рассказывал РИА Новости, что перенос может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России". "Решение этого вопроса в компетенции другого ведомства. Но мы полагаем, что при текущей конъюнктуре рынка и сформировавшейся базовой инфраструктуре офлайн-розницы, а также с учетом мнения Минздрава, эта тема не является остроактуальной на сегодняшний день", - заявил он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект по дистанционной торговле алкоголем. Евтухов добавил, что министерство "все больше склоняется к целесообразности тестирования отдельных механизмов такой торговли в пилотном режиме". "Например, онлайн-продаж отечественного вина максимально ограниченным кругом площадок. Иными словами, наша позиция заключается в том, что если этот механизм, гипотетически, в итоге и появится, то пусть работает для поддержки российского виноделия", - пояснил замминистра. Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.

https://ria.ru/20231018/alkogol-1903702059.html

https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html

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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), почта россии, министерство финансов рф (минфин россии)