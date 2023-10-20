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В ливанских городах прошли массовые акции в поддержку Палестины

В ливанских городах прошли массовые акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.10.2023

В ливанских городах прошли массовые акции в поддержку Палестины

Многотысячные демонстрации в поддержку жителей сектора Газа прошли в ливанском Бейруте и Триполи, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:02

2023-10-20T19:02

2023-10-20T19:07

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БЕЙРУТ/ТРИПОЛИ(Ливан), 20 окт - РИА Новости. Многотысячные демонстрации в поддержку жителей сектора Газа прошли в ливанском Бейруте и Триполи, передают корреспонденты РИА Новости. Демонстрации в двух крупнейших городах Ливана организованы политическими ливанскими партиями и палестинскими движениями. Символичное шествие в Бейруте стартовало из района Тарик аль-Джадида и продлилось до памятника павшим близ палестинского лагеря Шатила. Участники акции подняли флаги палестины и транспаранты с лозунгами в поддержку движений сопротивления против израильской операции в секторе Газа. Собравшиеся активисты обратились к ООН с требованием немедленно предпринять меры для прекращения израильских ударов по палестинскому анклаву. Аналогичная акция параллельно состоялась в северной ливанской столице - Триполи. "Акция была очень массовой и это важно. Собрались сторонники ливанских партий и палестинских движений, а также представители религиозных общин. Мы все дополняем друг друга - ливанцы, сирийцы, палестинцы и иорданцы. Эти народы костяк арабского общества", - рассказал РИА Новости представитель "Фронта освобождения Палестины" в северном Ливане Абу Абед Каддур. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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Митинги в Бейруте и Триполи в поддержку Палестины Митинги в Бейруте и Триполи в поддержку Палестины 2023-10-20T19:02 true PT1M16S

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в мире, израиль, ливан, палестина, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году