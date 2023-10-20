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В ливанских городах прошли массовые акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.10.2023
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19:02 20.10.2023 (обновлено: 19:07 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/aktsii-1904239538.html
В ливанских городах прошли массовые акции в поддержку Палестины
В ливанских городах прошли массовые акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 20.10.2023
В ливанских городах прошли массовые акции в поддержку Палестины
Многотысячные демонстрации в поддержку жителей сектора Газа прошли в ливанском Бейруте и Триполи, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:02
2023-10-20T19:07
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ/ТРИПОЛИ(Ливан), 20 окт - РИА Новости. Многотысячные демонстрации в поддержку жителей сектора Газа прошли в ливанском Бейруте и Триполи, передают корреспонденты РИА Новости. Демонстрации в двух крупнейших городах Ливана организованы политическими ливанскими партиями и палестинскими движениями. Символичное шествие в Бейруте стартовало из района Тарик аль-Джадида и продлилось до памятника павшим близ палестинского лагеря Шатила. Участники акции подняли флаги палестины и транспаранты с лозунгами в поддержку движений сопротивления против израильской операции в секторе Газа. Собравшиеся активисты обратились к ООН с требованием немедленно предпринять меры для прекращения израильских ударов по палестинскому анклаву. Аналогичная акция параллельно состоялась в северной ливанской столице - Триполи. "Акция была очень массовой и это важно. Собрались сторонники ливанских партий и палестинских движений, а также представители религиозных общин. Мы все дополняем друг друга - ливанцы, сирийцы, палестинцы и иорданцы. Эти народы костяк арабского общества", - рассказал РИА Новости представитель "Фронта освобождения Палестины" в северном Ливане Абу Абед Каддур. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
ливан
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митинги в Бейруте и Триполи в поддержку Палестины
Митинги в Бейруте и Триполи в поддержку Палестины
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в мире, израиль, ливан, палестина, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Палестина, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ливанских городах прошли массовые акции в поддержку Палестины

В Бейруте и Триполи прошли массовые акции в поддержку Палестины

Читать ria.ru в
БЕЙРУТ/ТРИПОЛИ(Ливан), 20 окт - РИА Новости. Многотысячные демонстрации в поддержку жителей сектора Газа прошли в ливанском Бейруте и Триполи, передают корреспонденты РИА Новости.
Демонстрации в двух крупнейших городах Ливана организованы политическими ливанскими партиями и палестинскими движениями.
Символичное шествие в Бейруте стартовало из района Тарик аль-Джадида и продлилось до памятника павшим близ палестинского лагеря Шатила.
Участники акции подняли флаги палестины и транспаранты с лозунгами в поддержку движений сопротивления против израильской операции в секторе Газа. Собравшиеся активисты обратились к ООН с требованием немедленно предпринять меры для прекращения израильских ударов по палестинскому анклаву.
Аналогичная акция параллельно состоялась в северной ливанской столице - Триполи.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
"Акция была очень массовой и это важно. Собрались сторонники ливанских партий и палестинских движений, а также представители религиозных общин. Мы все дополняем друг друга - ливанцы, сирийцы, палестинцы и иорданцы. Эти народы костяк арабского общества", - рассказал РИА Новости представитель "Фронта освобождения Палестины" в северном Ливане Абу Абед Каддур.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильЛиванПалестинаООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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