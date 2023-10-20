https://ria.ru/20231020/aktsii-1904239173.html

В Берлине на пропалестинских акциях пострадали свыше ста полицейских

В Берлине на пропалестинских акциях пострадали свыше ста полицейских - РИА Новости, 20.10.2023

В Берлине на пропалестинских акциях пострадали свыше ста полицейских

В Берлине с начала антиизраильских протестов ранено свыше 100 сотрудников правоохранительных органов, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:00

2023-10-20T19:00

2023-10-20T19:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. В Берлине с начала антиизраильских протестов ранено свыше 100 сотрудников правоохранительных органов, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. "В Берлине зафиксированы сотни задержаний, это правильный подход. При этом в одном лишь Берлине были ранены в результате насильственных действий – бросков бутылками и пиротехники - свыше 100 сотрудников полиции. Подчеркиваю, что это насилие неприемлемо", - сообщила она в ходе пресс-конференции в Берлине, которая транслировалась телеканалом Phoenix. Фезер заверила, что данные преступления будут немедленно пресекаться и нести за собой "жесткий" и неминуемый ответ в уголовно-правовой области. "По всей Германии с момента террористических атак ХАМАС по Израилю было зафиксировано совершение свыше 1200 уголовных преступлений в данном контексте", - добавила она. По словам Фезер, эта цифра является лишь предварительной. В целом на сегодняшний день состоялось 211 различных акций в поддержку Израиля, 129 пропалестинских протестов, 46 митингов были запрещены. Глава МВД подчеркнула, что в Германии закреплено право свободно выражать свое мнение, однако существуют "красные линии". К таковым Фезер отнесла антисемитскую и антиизраильскую травлю. Министр заявила также, что если у Германии есть возможность депортировать сторонников палестинского движения ХАМАС, то так и надо будет поступать. Самые массовые беспорядки в связи с ударом по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа произошли в последние дни в Берлине. Протестующие, собирающиеся группами, поджигали мусорные баки и бросали в сторону полицейских бутылки и пиротехнику. Была предпринята попытка поджечь синагогу. Раннее минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903714819.html

https://ria.ru/20231019/nenavist-1903934204.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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берлин (город)

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в мире, израиль, берлин (город), германия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году