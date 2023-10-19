https://ria.ru/20231019/zernovye-1903733803.html
Япония нарастила импорт зерновых из России на 853,8 процента
Япония нарастила импорт зерновых из России на 853,8 процента - РИА Новости, 19.10.2023
Япония нарастила импорт зерновых из России на 853,8 процента
Япония в апреле-сентябре 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 853,8%, сообщило японское министерство финансов. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T04:10
2023-10-19T04:10
2023-10-19T04:10
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Япония в апреле-сентябре 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 853,8%, сообщило японское министерство финансов. За период апреля-сентября 2023 года сократился импорт из России сжиженного природного газа на 21,4%, рыбы и рыбопродуктов - на 19,6%, руды цветных металлов - на 79,5%, угля - на 77,3%. В сентябре рост импорта из России зерновых составил 246,9%, овощей - 12,7%, руды цветных металлов - 200%. В целом экспорт Японии в Россию в апреле-сентябре этого года сократился на 8,8%, импорт из России - на 57,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
https://ria.ru/20230926/zerno-1898711961.html
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Япония нарастила импорт зерновых из России на 853,8 процента
Япония в апреле-сентябре нарастила импорт зерновых из России на 853,8 процента
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Япония в апреле-сентябре 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 853,8%, сообщило японское министерство финансов.
За период апреля-сентября 2023 года сократился импорт из России сжиженного природного газа на 21,4%, рыбы и рыбопродуктов - на 19,6%, руды цветных металлов - на 79,5%, угля - на 77,3%.
В сентябре рост импорта из России зерновых составил 246,9%, овощей - 12,7%, руды цветных металлов - 200%.
В целом экспорт Японии в Россию в апреле-сентябре этого года сократился на 8,8%, импорт из России - на 57,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Россия и Тунис обсуждают расширение поставок российского зерна