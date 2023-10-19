https://ria.ru/20231019/zemletryasenie-1903789701.html
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 19.10.2023
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Дагестане, толчки на поверхности ощущались на юге республики – в Дербенте и Дагестанских Огнях, сообщили в четверг... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:56
2023-10-19T11:56
2023-10-19T11:56
происшествия
дербент
дагестанские огни
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Дагестане, толчки на поверхности ощущались на юге республики – в Дербенте и Дагестанских Огнях, сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По информации от сейсмостанции города Махачкалы, зарегистрировано сейсмособытие в акватории Каспийского моря. Эпицентр находился в 105 километрах от города Дербента на глубине 25 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в городе Дербенте и городе Дагестанские Огни", – говорится в сообщении. Информация о разрушениях и пострадавших в чрезвычайное ведомство не поступала.
https://radiosputnik.ria.ru/20231017/zemletryasenie-1903461157.html
дербент
дагестанские огни
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, дагестанские огни, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербент, Дагестанские Огни, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Дагестане