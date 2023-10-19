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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 19.10.2023
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11:56 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/zemletryasenie-1903789701.html
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 19.10.2023
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Дагестане, толчки на поверхности ощущались на юге республики – в Дербенте и Дагестанских Огнях, сообщили в четверг... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:56
2023-10-19T11:56
происшествия
дербент
дагестанские огни
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 19 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Дагестане, толчки на поверхности ощущались на юге республики – в Дербенте и Дагестанских Огнях, сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По информации от сейсмостанции города Махачкалы, зарегистрировано сейсмособытие в акватории Каспийского моря. Эпицентр находился в 105 километрах от города Дербента на глубине 25 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в городе Дербенте и городе Дагестанские Огни", – говорится в сообщении. Информация о разрушениях и пострадавших в чрезвычайное ведомство не поступала.
https://radiosputnik.ria.ru/20231017/zemletryasenie-1903461157.html
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происшествия, дербент, дагестанские огни, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербент, Дагестанские Огни, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Дагестане

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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МАХАЧКАЛА, 19 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Дагестане, толчки на поверхности ощущались на юге республики – в Дербенте и Дагестанских Огнях, сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"По информации от сейсмостанции города Махачкалы, зарегистрировано сейсмособытие в акватории Каспийского моря. Эпицентр находился в 105 километрах от города Дербента на глубине 25 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в городе Дербенте и городе Дагестанские Огни", – говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и пострадавших в чрезвычайное ведомство не поступала.
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ПроисшествияДербентДагестанские ОгниРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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