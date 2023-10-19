https://ria.ru/20231019/zemletryasenie-1903789701.html

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 19.10.2023

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Дагестане, толчки на поверхности ощущались на юге республики – в Дербенте и Дагестанских Огнях, сообщили в четверг... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:56

2023-10-19T11:56

2023-10-19T11:56

происшествия

дербент

дагестанские огни

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 19 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Дагестане, толчки на поверхности ощущались на юге республики – в Дербенте и Дагестанских Огнях, сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По информации от сейсмостанции города Махачкалы, зарегистрировано сейсмособытие в акватории Каспийского моря. Эпицентр находился в 105 километрах от города Дербента на глубине 25 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в городе Дербенте и городе Дагестанские Огни", – говорится в сообщении. Информация о разрушениях и пострадавших в чрезвычайное ведомство не поступала.

https://radiosputnik.ria.ru/20231017/zemletryasenie-1903461157.html

дербент

дагестанские огни

россия

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происшествия, дербент, дагестанские огни, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)