https://ria.ru/20231019/zelenskiy-1903956290.html

"Как так получается?" В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России

"Как так получается?" В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России - РИА Новости, 19.10.2023

"Как так получается?" В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России

Украинские власти лгут о росте экономики страны, несмотря на очевидное уничтожение ее военно-промышленного потенциала, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:23

2023-10-19T22:23

2023-10-19T22:26

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинские власти лгут о росте экономики страны, несмотря на очевидное уничтожение ее военно-промышленного потенциала, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Как отметил эксперт, предприятия республики прекращают свое существование после мощных ракетных ударов, но киевские пропагандисты в руководстве рисуют совершенно другие цифры."Происходит разрушение <…> при этом говорят, что ВВП не падает, а растет. Вот это самое удивительное. Если действующих предприятий и объектов <…> становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?" — удивился Соскин.По его мнению, в столице сидят статисты, которые специально лгут населению о том, что экономика процветает."Очень хорошо украинские бюрократы освоили (эту отрасль знаний. — Прим. ред.)", — резюмировал бывший советник.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20231019/vsu-1903938447.html

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политика, россия, украина, олег соскин, леонид кучма, владимир путин, киев, владимир зеленский