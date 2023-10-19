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Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании - РИА Новости, 19.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:25 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/zavod-1903889950.html
Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании
Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании - РИА Новости, 19.10.2023
Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил завод китайской компании Changan, выпускающий автомобили и электромобили разных категорий, и пригласил... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:25
2023-10-19T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил завод китайской компании Changan, выпускающий автомобили и электромобили разных категорий, и пригласил компанию к сотрудничеству. "Мы хотим, чтобы у нас в Подмосковье было еще больше высокотехнологичных производств, чтобы в регионе выпускали электромобили разных категорий. Поэтому решили изучить опыт Changan, увидеть своими глазами, как внедряются инновационные технологии, и пригласить компанию к сотрудничеству", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Changan - один из крупнейших местных производителей авто - в этом году продаст 2,8 миллиона машин. Скорость выпуска с конвейера - 1 машина в минуту. Процесс работы на заводе максимально автоматизирован. На российском рынке Changan с 2013 года - открыто 100 дилерских центров, 25 из них запустили в прошлом году, сообщил губернатор.
https://ria.ru/20231019/podmoskove-1903837894.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился в Китае с производством автогиганта Changan Automobile Group
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился в Китае с производством автогиганта Changan Automobile Group - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил завод китайской компании Changan, выпускающий автомобили и электромобили разных категорий, и пригласил компанию к сотрудничеству.
"Мы хотим, чтобы у нас в Подмосковье было еще больше высокотехнологичных производств, чтобы в регионе выпускали электромобили разных категорий. Поэтому решили изучить опыт Changan, увидеть своими глазами, как внедряются инновационные технологии, и пригласить компанию к сотрудничеству", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Changan - один из крупнейших местных производителей авто - в этом году продаст 2,8 миллиона машин. Скорость выпуска с конвейера - 1 машина в минуту. Процесс работы на заводе максимально автоматизирован. На российском рынке Changan с 2013 года - открыто 100 дилерских центров, 25 из них запустили в прошлом году, сообщил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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