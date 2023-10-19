https://ria.ru/20231019/zarplata-1903794428.html
Среднемесячная зарплата в Ростове-на-Дону достигла 55,7 тысяч рублей
Среднемесячная зарплата в Ростове-на-Дону достигла 55,7 тысяч рублей - РИА Новости, 19.10.2023
Среднемесячная зарплата в Ростове-на-Дону достигла 55,7 тысяч рублей
Среднемесячная зарплата в Ростове-на-Дону за семь месяцев текущего года выросла на 16,5 процента и составила 55,7 тысячи рублей, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:13
2023-10-19T12:13
2023-10-19T12:43
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Среднемесячная зарплата в Ростове-на-Дону за семь месяцев текущего года выросла на 16,5 процента и составила 55,7 тысячи рублей, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по итогам заседания совета директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону. В обсуждении ситуации на рынке труда и подготовки востребованных специалистов в различных отраслях приняли участие представители власти, бизнеса, преподаватели и студенты, всего - почти 300 человек. "Работодатели привлекают профессиональные кадры повышением уровня заработной платы. Среднемесячная зарплата ростовчан за семь месяцев текущего года выросла на 16,5 процента, достигнув отметки в 55,7 тысячи рублей", - сказал Логвиненко. Он отметил, что в общегородском банке 11 тысяч вакансий, из них более половины по рабочим профессиям. Предприятиям не хватает как квалифицированных рабочих кадров, так и специалистов с высшим техническим образованием. Вузы города активно участвуют в решении этого вопроса, в частности, взаимодействуя с крупными предприятиями Ростова-на-Дону. "Будущее нашей экономики формируется уже сейчас, благодаря школьному наставничеству и разработанной системе ранней профориентации. Такая работа ведется даже в детских садах! В школах проводится индивидуальная работа с ребятами, желающими работать, в том числе по рабочим специальностям", - добавил глава администрации города. На базе колледжа связи и информатики, где проходила встреча, планируется создание центра компетенций, где студенты будут заниматься разработкой программного обеспечения. Также в рамках мероприятия Логвиненко наградил представителей бизнес-сообщества, организовавших рабочие места для подростков в период летних каникул.
https://ria.ru/20231018/avtobusy-1903517301.html
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РИА Новости
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ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Среднемесячная зарплата в Ростове-на-Дону за семь месяцев текущего года выросла на 16,5 процента и составила 55,7 тысячи рублей, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по итогам заседания совета директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону.
В обсуждении ситуации на рынке труда и подготовки востребованных специалистов в различных отраслях приняли участие представители власти, бизнеса, преподаватели и студенты, всего - почти 300 человек.
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"Работодатели привлекают профессиональные кадры повышением уровня заработной платы. Среднемесячная зарплата ростовчан за семь месяцев текущего года выросла на 16,5 процента, достигнув отметки в 55,7 тысячи рублей", - сказал Логвиненко
.
Он отметил, что в общегородском банке 11 тысяч вакансий, из них более половины по рабочим профессиям. Предприятиям не хватает как квалифицированных рабочих кадров, так и специалистов с высшим техническим образованием. Вузы города активно участвуют в решении этого вопроса, в частности, взаимодействуя с крупными предприятиями Ростова-на-Дону.
"Будущее нашей экономики формируется уже сейчас, благодаря школьному наставничеству и разработанной системе ранней профориентации. Такая работа ведется даже в детских садах! В школах проводится индивидуальная работа с ребятами, желающими работать, в том числе по рабочим специальностям", - добавил глава администрации города.
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На базе колледжа связи и информатики, где проходила встреча, планируется создание центра компетенций, где студенты будут заниматься разработкой программного обеспечения.
Также в рамках мероприятия Логвиненко наградил представителей бизнес-сообщества, организовавших рабочие места для подростков в период летних каникул.