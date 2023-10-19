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В ГД направили законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС - РИА Новости, 19.10.2023
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15:29 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/zakon-1903872885.html
В ГД направили законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС
В ГД направили законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС - РИА Новости, 19.10.2023
В ГД направили законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС
Депутаты госсовета Татарстана в четверг одобрили и направили в Госдуму РФ законодательную инициативу, предлагающую удаленно штрафовать граждан РФ, находящихся... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:29
2023-10-19T15:29
россия
айрат фаррахов
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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана в четверг одобрили и направили в Госдуму РФ законодательную инициативу, предлагающую удаленно штрафовать граждан РФ, находящихся за рубежом и дискредитирующих Вооруженные силы РФ или призывающих к нарушению территориальной целостности страны, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ был разработан совместно с депутатом Госдумы от Татарстана Айратом Фарраховым и получил положительное заключение совета законодателей Госдумы. По словам зампредседателя комитета госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александра Чубарова, сегодня имеются яркие примеры того, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ. "К указанным лицам в силу действующего законодательства невозможно применить меры профилактического воздействия, привлечь их к административной ответственности и пресечь действия, связанные с призывом к нарушению территориальной целостности РФ", - сказал Чубаров. По его информации, в действиях таких граждан содержатся признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями о возбуждении ненависти или вражды, призывах к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитации Вооруженных сил РФ. Однако действующее законодательство об административных правонарушениях исключает привлечение граждан РФ к административной ответственности за совершение на территории иностранных государств правонарушений против интересов РФ, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. При этом повторное совершение аналогичных деяний на территории РФ влечет уголовную ответственность. Законопроектом предлагается внести в статью 1.8 КоАП РФ изменения, дополняющие перечень административных правонарушений, совершенных за пределами РФ, за которые граждане России подлежат административной ответственности на общих условиях. Таким образом, появится законодательная возможность дистанционно привлечь к ответственности нарушителей КоАП РФ.
https://ria.ru/20230926/obse-1898736322.html
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россия, айрат фаррахов, госдума рф
Россия, Айрат Фаррахов, Госдума РФ
В ГД направили законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС

Татарстан направил в ГД законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана в четверг одобрили и направили в Госдуму РФ законодательную инициативу, предлагающую удаленно штрафовать граждан РФ, находящихся за рубежом и дискредитирующих Вооруженные силы РФ или призывающих к нарушению территориальной целостности страны, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ был разработан совместно с депутатом Госдумы от Татарстана Айратом Фарраховым и получил положительное заключение совета законодателей Госдумы.
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По словам зампредседателя комитета госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александра Чубарова, сегодня имеются яркие примеры того, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов РФ.
"К указанным лицам в силу действующего законодательства невозможно применить меры профилактического воздействия, привлечь их к административной ответственности и пресечь действия, связанные с призывом к нарушению территориальной целостности РФ", - сказал Чубаров.
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По его информации, в действиях таких граждан содержатся признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями о возбуждении ненависти или вражды, призывах к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитации Вооруженных сил РФ.
Однако действующее законодательство об административных правонарушениях исключает привлечение граждан РФ к административной ответственности за совершение на территории иностранных государств правонарушений против интересов РФ, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. При этом повторное совершение аналогичных деяний на территории РФ влечет уголовную ответственность.
Законопроектом предлагается внести в статью 1.8 КоАП РФ изменения, дополняющие перечень административных правонарушений, совершенных за пределами РФ, за которые граждане России подлежат административной ответственности на общих условиях. Таким образом, появится законодательная возможность дистанционно привлечь к ответственности нарушителей КоАП РФ.
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