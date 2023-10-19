https://ria.ru/20231019/zagitova-1903913958.html
Леонов: есть тренеры из Москвы, готовые работать в школе Загитовой в Казани
Леонов: есть тренеры из Москвы, готовые работать в школе Загитовой в Казани - РИА Новости, 19.10.2023
Леонов: есть тренеры из Москвы, готовые работать в школе Загитовой в Казани
Ряд тренеров из Москвы готовы ехать в Казань, чтобы работать в школе фигурного катания Алины Загитовой, рассказал РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:47
2023-10-19T17:47
2023-10-19T17:52
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Ряд тренеров из Москвы готовы ехать в Казань, чтобы работать в школе фигурного катания Алины Загитовой, рассказал РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.Договоренность об открытии школы фигурного катания была достигнута на встрече Загитовой с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума в июне."Сегодня полностью сформировано техническое задание по новому зданию. Идет работа над проектом. Процесс непростой, думаю, к концу года проект будет готов и будет понятна стоимость. Пока не могу сказать, республиканское финансирование будет или федеральное. Попросим федеральных коллег, чтобы в какую-то программу включили. Алина - публичный человек, может, обратимся к деловым кругам, чтобы нам помогли. Да, она активна. Есть ряд тренеров, которые готовы приехать в Казань, в основном они из Москвы. Она и сама готова проект курировать и этим заниматься", - сказал Леонов.
https://rsport.ria.ru/20230928/shkola-1899127791.html
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Республика Татарстан, Алина Загитова, Казань, Владимир Леонов, Спорт, Москва, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)