https://ria.ru/20231019/yuan-1903885496.html

Официальный курс юаня на пятницу составил 13,25 рубля

Официальный курс юаня на пятницу составил 13,25 рубля - РИА Новости, 19.10.2023

Официальный курс юаня на пятницу составил 13,25 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,48 копейки - до 13,2533 рубля, курс доллара - на 6,50 копейки, до 97,3074 рубля,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:10

2023-10-19T16:10

2023-10-19T16:10

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856195017_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_328b37806e95624d1fb8c2b696bb28cb.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,48 копейки - до 13,2533 рубля, курс доллара - на 6,50 копейки, до 97,3074 рубля, курс евро - на 28,04 копейки, до 102,6255 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)