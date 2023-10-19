https://ria.ru/20231019/yuan-1903885496.html
Официальный курс юаня на пятницу составил 13,25 рубля
Официальный курс юаня на пятницу составил 13,25 рубля - РИА Новости, 19.10.2023
Официальный курс юаня на пятницу составил 13,25 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,48 копейки - до 13,2533 рубля, курс доллара - на 6,50 копейки, до 97,3074 рубля,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:10
2023-10-19T16:10
2023-10-19T16:10
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,48 копейки - до 13,2533 рубля, курс доллара - на 6,50 копейки, до 97,3074 рубля, курс евро - на 28,04 копейки, до 102,6255 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс юаня на пятницу составил 13,25 рубля
Официальный курс юаня на пятницу составил 13,25 рубля, доллара — 97,31 рубля