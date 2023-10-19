https://ria.ru/20231019/yamal-1903955720.html

Канализационно-очистные сооружения построят в Тарко-Сале на Ямале

Канализационно-очистные сооружения построят в Тарко-Сале на Ямале - РИА Новости, 19.10.2023

Канализационно-очистные сооружения построят в Тарко-Сале на Ямале

Специалисты возведут канализационно-очистные сооружения (КОС) в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:19

2023-10-19T22:19

2023-10-19T22:23

ямало-ненецкий автономный округ

общество

тарко-сале

жкх

пуровский район

ямал

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 19 окт — РИА Новости. Специалисты возведут канализационно-очистные сооружения (КОС) в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства округа. "О строительстве КОСов губернатора Ямала Дмитрия Артюхова попросили жители города в этом году во время "Честного маршрута". Разместить канализационно-очистные сооружения планируют в районе Московской экспедиции. Сейчас идут конкурсные процедуры по отбору подрядной организации", — говорится в сообщении. Производительность канализационно-очистных сооружений составит шесть тысяч кубических метров в сутки. На площадке будут размещены аэротенки, насосные группы, цеха очистки сточных вод, собственная блочная котельная, отмечают власти. Одновременно с возведением КОСов будет строиться центральный коллектор, что обеспечит сбор стоков и их очистку из центральных районов города. Завершить реализацию обоих проектов планируется до конца 2025 года. "Объем работ большой, необходимо построить всю инженерную инфраструктуру. Центральный коллектор – это важный узел системы, который обеспечит работу канализационно-очистных сооружений. Канализационная система появится на центральных улицах города, в их числе Осенняя, Тарасова, Губкина и другие. В последующем сеть коллекторов будет развиваться. Централизованная канализация появится и в других районах города", — приводятся в сообщении слова заместителя директора комитета по строительству и архитектуре Пуровского района Андрея Сусленкова. Благодаря поддержке округа система ЖКХ в Пуровском районе за последние три года существенно модернизировалась. Капитально ремонтируют сети тепло- и водоснабжения, инженерные системы. Модернизация, реконструкция очистных сооружений и строительство новых позволят уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, что решает задачи национального проекта "Экология". Строительство канализационных очистных сооружений идет в Яр-Сале и Лабытнанги, реконструкция – в Надыме, Муравленко и Ноябрьске. Также началось проектирование КОСов в Самбурге, Уренгое и селе Мужи, продолжается – в Аксарке и Тазовском, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20231019/yamal-1903916659.html

https://ria.ru/20231012/tekhnika-1902340349.html

тарко-сале

пуровский район

ямал

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тарко-сале, жкх, пуровский район, ямал, дмитрий артюхов