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Канализационно-очистные сооружения построят в Тарко-Сале на Ямале - РИА Новости, 19.10.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
22:19 19.10.2023 (обновлено: 22:23 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/yamal-1903955720.html
Канализационно-очистные сооружения построят в Тарко-Сале на Ямале
Канализационно-очистные сооружения построят в Тарко-Сале на Ямале - РИА Новости, 19.10.2023
Канализационно-очистные сооружения построят в Тарко-Сале на Ямале
Специалисты возведут канализационно-очистные сооружения (КОС) в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:19
2023-10-19T22:23
ямало-ненецкий автономный округ
общество
тарко-сале
жкх
пуровский район
ямал
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 19 окт — РИА Новости. Специалисты возведут канализационно-очистные сооружения (КОС) в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства округа. "О строительстве КОСов губернатора Ямала Дмитрия Артюхова попросили жители города в этом году во время "Честного маршрута". Разместить канализационно-очистные сооружения планируют в районе Московской экспедиции. Сейчас идут конкурсные процедуры по отбору подрядной организации", — говорится в сообщении. Производительность канализационно-очистных сооружений составит шесть тысяч кубических метров в сутки. На площадке будут размещены аэротенки, насосные группы, цеха очистки сточных вод, собственная блочная котельная, отмечают власти. Одновременно с возведением КОСов будет строиться центральный коллектор, что обеспечит сбор стоков и их очистку из центральных районов города. Завершить реализацию обоих проектов планируется до конца 2025 года. "Объем работ большой, необходимо построить всю инженерную инфраструктуру. Центральный коллектор – это важный узел системы, который обеспечит работу канализационно-очистных сооружений. Канализационная система появится на центральных улицах города, в их числе Осенняя, Тарасова, Губкина и другие. В последующем сеть коллекторов будет развиваться. Централизованная канализация появится и в других районах города", — приводятся в сообщении слова заместителя директора комитета по строительству и архитектуре Пуровского района Андрея Сусленкова. Благодаря поддержке округа система ЖКХ в Пуровском районе за последние три года существенно модернизировалась. Капитально ремонтируют сети тепло- и водоснабжения, инженерные системы. Модернизация, реконструкция очистных сооружений и строительство новых позволят уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, что решает задачи национального проекта "Экология". Строительство канализационных очистных сооружений идет в Яр-Сале и Лабытнанги, реконструкция – в Надыме, Муравленко и Ноябрьске. Также началось проектирование КОСов в Самбурге, Уренгое и селе Мужи, продолжается – в Аксарке и Тазовском, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20231019/yamal-1903916659.html
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тарко-сале
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общество, тарко-сале, жкх, пуровский район, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Тарко-Сале, ЖКХ, Пуровский район, Ямал, Дмитрий Артюхов

Канализационно-очистные сооружения построят в Тарко-Сале на Ямале

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Современная жилая застройка в Салехарде . Архивное фото
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САЛЕХАРД, 19 окт — РИА Новости. Специалисты возведут канализационно-очистные сооружения (КОС) в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства округа.
«
"О строительстве КОСов губернатора Ямала Дмитрия Артюхова попросили жители города в этом году во время "Честного маршрута". Разместить канализационно-очистные сооружения планируют в районе Московской экспедиции. Сейчас идут конкурсные процедуры по отбору подрядной организации", — говорится в сообщении.
Производительность канализационно-очистных сооружений составит шесть тысяч кубических метров в сутки. На площадке будут размещены аэротенки, насосные группы, цеха очистки сточных вод, собственная блочная котельная, отмечают власти.
Одновременно с возведением КОСов будет строиться центральный коллектор, что обеспечит сбор стоков и их очистку из центральных районов города. Завершить реализацию обоих проектов планируется до конца 2025 года.
Салехард - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Стратегию развития предприятий агропрома разработают на Ямале
Вчера, 17:55
«
"Объем работ большой, необходимо построить всю инженерную инфраструктуру. Центральный коллектор – это важный узел системы, который обеспечит работу канализационно-очистных сооружений. Канализационная система появится на центральных улицах города, в их числе Осенняя, Тарасова, Губкина и другие. В последующем сеть коллекторов будет развиваться. Централизованная канализация появится и в других районах города", — приводятся в сообщении слова заместителя директора комитета по строительству и архитектуре Пуровского района Андрея Сусленкова.
Благодаря поддержке округа система ЖКХ в Пуровском районе за последние три года существенно модернизировалась. Капитально ремонтируют сети тепло- и водоснабжения, инженерные системы. Модернизация, реконструкция очистных сооружений и строительство новых позволят уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, что решает задачи национального проекта "Экология".
Строительство канализационных очистных сооружений идет в Яр-Сале и Лабытнанги, реконструкция – в Надыме, Муравленко и Ноябрьске. Также началось проектирование КОСов в Самбурге, Уренгое и селе Мужи, продолжается – в Аксарке и Тазовском, уточняет пресс-служба.
Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Более 50 единиц техники закупили в дорожные парки Ямала
12 октября, 18:08
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоТарко-СалеЖКХПуровский районЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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