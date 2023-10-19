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WhatsApp теперь позволяет использовать два аккаунта одновременно - РИА Новости, 19.10.2023
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16:34 19.10.2023 (обновлено: 16:39 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/whatsapp-1903892670.html
WhatsApp теперь позволяет использовать два аккаунта одновременно
WhatsApp теперь позволяет использовать два аккаунта одновременно - РИА Новости, 19.10.2023
WhatsApp теперь позволяет использовать два аккаунта одновременно
Мессенджер WhatsApp сделал возможным использование двух учетных записей одновременно, для этого необходим смартфон с поддержкой нескольких сим-карт или... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:34
2023-10-19T16:39
технологии
россия
whatsapp inc.
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сделал возможным использование двух учетных записей одновременно, для этого необходим смартфон с поддержкой нескольких сим-карт или дополнительная виртуальная карта (eSIM), говорится в сообщении компании."Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", — говорится в пресс-релизе.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия
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4.7
96
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технологии, россия, whatsapp inc.
Технологии, Россия, WhatsApp Inc.
WhatsApp теперь позволяет использовать два аккаунта одновременно

WhatsApp разрешил пользователям одновременно использовать два аккаунта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сделал возможным использование двух учетных записей одновременно, для этого необходим смартфон с поддержкой нескольких сим-карт или дополнительная виртуальная карта (eSIM), говорится в сообщении компании.
"Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", — говорится в пресс-релизе.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
WhatsApp предупредил о новых правилах работы
27 сентября, 09:23
 
ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.
 
 
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