https://ria.ru/20231019/whatsapp-1903892670.html

WhatsApp теперь позволяет использовать два аккаунта одновременно

WhatsApp теперь позволяет использовать два аккаунта одновременно - РИА Новости, 19.10.2023

WhatsApp теперь позволяет использовать два аккаунта одновременно

Мессенджер WhatsApp сделал возможным использование двух учетных записей одновременно, для этого необходим смартфон с поддержкой нескольких сим-карт или... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:34

2023-10-19T16:34

2023-10-19T16:39

технологии

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сделал возможным использование двух учетных записей одновременно, для этого необходим смартфон с поддержкой нескольких сим-карт или дополнительная виртуальная карта (eSIM), говорится в сообщении компании."Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта", — говорится в пресс-релизе.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230927/smartfon-1898873785.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, whatsapp inc.