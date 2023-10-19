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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье - РИА Новости, 19.10.2023
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13:47 19.10.2023 (обновлено: 14:59 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903831472.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье - РИА Новости, 19.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
В Днепропетровске и в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил украинский Пятый канал в Telegram. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:47
2023-10-19T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
днепропетровск
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Днепропетровске и в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил украинский Пятый канал в Telegram. "В Днепропетровске и Запорожье слышны звуки взрывов", — сообщило СМИ. Позднее руководитель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о пожаре при атаке. По словам чиновника, пострадавших и погибших нет. Он не назвал тип пораженного объекта.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Сегодня утром на Украине сообщали, что после взрывов получили повреждения объекты инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье, днепропетровск, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Днепропетровск, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье

Пятый канал сообщил о взрывах в Днепропетровске и Запорожье

© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Днепропетровске и в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил украинский Пятый канал в Telegram.
«
"В Днепропетровске и Запорожье слышны звуки взрывов", — сообщило СМИ.
Позднее руководитель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о пожаре при атаке. По словам чиновника, пострадавших и погибших нет. Он не назвал тип пораженного объекта.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Сегодня утром на Украине сообщали, что после взрывов получили повреждения объекты инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.
Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеДнепропетровскУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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