https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903831472.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье - РИА Новости, 19.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье

В Днепропетровске и в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил украинский Пятый канал в Telegram. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:47

2023-10-19T13:47

2023-10-19T14:59

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Днепропетровске и в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил украинский Пятый канал в Telegram. "В Днепропетровске и Запорожье слышны звуки взрывов", — сообщило СМИ. Позднее руководитель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о пожаре при атаке. По словам чиновника, пострадавших и погибших нет. Он не назвал тип пораженного объекта.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Сегодня утром на Украине сообщали, что после взрывов получили повреждения объекты инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903559099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожье, днепропетровск, украина, ситуация в днр и лнр