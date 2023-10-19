https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903831472.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье - РИА Новости, 19.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
В Днепропетровске и в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил украинский Пятый канал в Telegram. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:47
2023-10-19T13:47
2023-10-19T14:59
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Днепропетровске и в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил украинский Пятый канал в Telegram. "В Днепропетровске и Запорожье слышны звуки взрывов", — сообщило СМИ. Позднее руководитель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о пожаре при атаке. По словам чиновника, пострадавших и погибших нет. Он не назвал тип пораженного объекта.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Сегодня утром на Украине сообщали, что после взрывов получили повреждения объекты инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, днепропетровск, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Днепропетровск, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
Пятый канал сообщил о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Днепропетровске и в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил украинский Пятый канал в Telegram.
«
"В Днепропетровске и Запорожье слышны звуки взрывов", — сообщило СМИ.
Позднее руководитель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о пожаре при атаке. По словам чиновника, пострадавших и погибших нет. Он не назвал тип пораженного объекта.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области
, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области
.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Сегодня утром на Украине сообщали, что после взрывов получили повреждения объекты инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.
Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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