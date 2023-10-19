https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903726242.html
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Звуки взрывов слышны в городе Николаев на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T01:15
2023-10-19T01:15
2023-10-19T01:15
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Николаев на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/vzryv-1903718206.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Украина, Николаевская область
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в украинском городе Николаев прогремел ряд взрывов