https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903726242.html

В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2023

В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Звуки взрывов слышны в городе Николаев на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:15

2023-10-19T01:15

2023-10-19T01:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Николаев на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231018/vzryv-1903718206.html

николаев (украина)

украина

николаевская область

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в мире, николаев (украина), вооруженные силы рф, украина, николаевская область