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В Хабаровском крае взрыватель для гранаты сработал в руках подростка - РИА Новости, 19.10.2023
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14:41 19.10.2023 (обновлено: 16:11 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/vzryvatel-1903852651.html
В Хабаровском крае взрыватель для гранаты сработал в руках подростка
В Хабаровском крае взрыватель для гранаты сработал в руках подростка - РИА Новости, 19.10.2023
В Хабаровском крае взрыватель для гранаты сработал в руках подростка
Подросток в Хабаровском крае потерял два пальца после того, как у него в руках сработал взрыватель для ручных гранат, сообщило управление МВД по региону. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:41
2023-10-19T16:11
происшествия
хабаровский край
амурский район
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Подросток в Хабаровском крае потерял два пальца после того, как у него в руках сработал взрыватель для ручных гранат, сообщило управление МВД по региону. &quot;Установлено, что в среду вечером 14-летний школьник из поселка Эльбан Амурского района во время прогулки с друзьями нашел жестяную банку с неизвестными для него предметами. Один из них взорвался в руке подростка&quot;, — отметили в ведомстве.Следователи изъяли с места происшествия восемь предметов. Ими оказались взрыватели для ручных гранат.Уточняется, что сообщение в полицию поступило из больницы, куда ребенка госпитализировали. В итоге ему пришлось ампутировать два пальца. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению. По факту причинения телесных повреждений ребенку проводится проверка.
https://ria.ru/20231010/narkotiki-1901777018.html
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происшествия, хабаровский край, амурский район, россия
Происшествия, Хабаровский край, Амурский район, Россия
В Хабаровском крае взрыватель для гранаты сработал в руках подростка

В Хабаровском крае подросток потерял два пальца из-за взрывателя для гранаты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Подросток в Хабаровском крае потерял два пальца после того, как у него в руках сработал взрыватель для ручных гранат, сообщило управление МВД по региону.
«

"Установлено, что в среду вечером 14-летний школьник из поселка Эльбан Амурского района во время прогулки с друзьями нашел жестяную банку с неизвестными для него предметами. Один из них взорвался в руке подростка", — отметили в ведомстве.

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Следователи изъяли с места происшествия восемь предметов. Ими оказались взрыватели для ручных гранат.
Уточняется, что сообщение в полицию поступило из больницы, куда ребенка госпитализировали. В итоге ему пришлось ампутировать два пальца.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.
По факту причинения телесных повреждений ребенку проводится проверка.
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