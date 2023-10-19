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В Хабаровском крае взрыватель для гранаты сработал в руках подростка

В Хабаровском крае взрыватель для гранаты сработал в руках подростка - РИА Новости, 19.10.2023

В Хабаровском крае взрыватель для гранаты сработал в руках подростка

Подросток в Хабаровском крае потерял два пальца после того, как у него в руках сработал взрыватель для ручных гранат, сообщило управление МВД по региону. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:41

2023-10-19T14:41

2023-10-19T16:11

происшествия

хабаровский край

амурский район

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Подросток в Хабаровском крае потерял два пальца после того, как у него в руках сработал взрыватель для ручных гранат, сообщило управление МВД по региону. "Установлено, что в среду вечером 14-летний школьник из поселка Эльбан Амурского района во время прогулки с друзьями нашел жестяную банку с неизвестными для него предметами. Один из них взорвался в руке подростка", — отметили в ведомстве.Следователи изъяли с места происшествия восемь предметов. Ими оказались взрыватели для ручных гранат.Уточняется, что сообщение в полицию поступило из больницы, куда ребенка госпитализировали. В итоге ему пришлось ампутировать два пальца. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению. По факту причинения телесных повреждений ребенку проводится проверка.

https://ria.ru/20231010/narkotiki-1901777018.html

https://ria.ru/20231009/tir-1901431803.html

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происшествия, хабаровский край, амурский район, россия