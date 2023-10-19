https://ria.ru/20231019/vzryv-1903798716.html

В Токмаке прогремел взрыв

В Токмаке прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2023

В Токмаке прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в городе Токмак в Запорожской области, по предварительной информации, причиной этого является работа системы ПВО России, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:30

2023-10-19T12:30

2023-10-19T12:30

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Токмак в Запорожской области, по предварительной информации, причиной этого является работа системы ПВО России, сообщили журналистам в оперативных службах. "В Токмаке прозвучал звук взрыва. По информации администрации района, сработала система ПВО ВС РФ. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация уточняется", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

токмак

запорожская область

россия

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токмак, запорожская область, россия