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В Токмаке прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/vzryv-1903798716.html
В Токмаке прогремел взрыв
В Токмаке прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2023
В Токмаке прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в городе Токмак в Запорожской области, по предварительной информации, причиной этого является работа системы ПВО России, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:30
2023-10-19T12:30
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Токмак в Запорожской области, по предварительной информации, причиной этого является работа системы ПВО России, сообщили журналистам в оперативных службах. "В Токмаке прозвучал звук взрыва. По информации администрации района, сработала система ПВО ВС РФ. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация уточняется", - сказали в оперативных службах.
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токмак
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токмак, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия
В Токмаке прогремел взрыв

Оперативные службы сообщили о взрыве в Токмаке, предварительно, сработала ПВО

© РИА Новости / Мария МарикянГород Токмак
Город Токмак - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Город Токмак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Токмак в Запорожской области, по предварительной информации, причиной этого является работа системы ПВО России, сообщили журналистам в оперативных службах.
"В Токмаке прозвучал звук взрыва. По информации администрации района, сработала система ПВО ВС РФ. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация уточняется", - сказали в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьРоссия
 
 
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