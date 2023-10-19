https://ria.ru/20231019/vzryv-1903798716.html
В Токмаке прогремел взрыв
В Токмаке прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2023
В Токмаке прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в городе Токмак в Запорожской области, по предварительной информации, причиной этого является работа системы ПВО России, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:30
2023-10-19T12:30
2023-10-19T12:30
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827089305_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_85c6b3b03db87d54acd6525e9ba3a008.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Токмак в Запорожской области, по предварительной информации, причиной этого является работа системы ПВО России, сообщили журналистам в оперативных службах. "В Токмаке прозвучал звук взрыва. По информации администрации района, сработала система ПВО ВС РФ. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация уточняется", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
токмак
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827089305_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_adf3a101cc213a5666a8f0ee3d2cde25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия
В Токмаке прогремел взрыв
Оперативные службы сообщили о взрыве в Токмаке, предварительно, сработала ПВО