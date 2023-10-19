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В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 19.10.2023 (обновлено: 11:58 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/vzryv-1903747510.html
В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры
В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2023
В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры
В Сумской и Днепропетровской областях после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, об этом сообщили главы территориальных военных администраций в своих... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:55
2023-10-19T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумы
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Сумской и Днепропетровской областях после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, об этом сообщили главы территориальных военных администраций в своих Telegram-каналах.Глава Сумской области Игорь Кальченко отметил, что территорию города Сумы атаковал беспилотник самолетного типа.Как заявил руководитель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, взрыв в Павлограде вызван попаданием ракеты. По предварительным данным, пострадавших в обоих регионах нет. При этом какие именно объекты пострадали, не уточняется.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231019/bayden-1903746088.html
украина
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в мире, украина, сумы, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры

В Сумской и Днепропетровской областях взрывами повреждены объекты инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Сумской и Днепропетровской областях после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, об этом сообщили главы территориальных военных администраций в своих Telegram-каналах.
Глава Сумской области Игорь Кальченко отметил, что территорию города Сумы атаковал беспилотник самолетного типа.
Как заявил руководитель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, взрыв в Павлограде вызван попаданием ракеты.
По предварительным данным, пострадавших в обоих регионах нет. При этом какие именно объекты пострадали, не уточняется.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.
Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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