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В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры
В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2023
В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры
В Сумской и Днепропетровской областях после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, об этом сообщили главы территориальных военных администраций в своих... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:55
2023-10-19T08:55
2023-10-19T11:58
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сумы
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Сумской и Днепропетровской областях после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, об этом сообщили главы территориальных военных администраций в своих Telegram-каналах.Глава Сумской области Игорь Кальченко отметил, что территорию города Сумы атаковал беспилотник самолетного типа.Как заявил руководитель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, взрыв в Павлограде вызван попаданием ракеты. По предварительным данным, пострадавших в обоих регионах нет. При этом какие именно объекты пострадали, не уточняется.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумы, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры
В Сумской и Днепропетровской областях взрывами повреждены объекты инфраструктуры
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
В Сумской и Днепропетровской областях после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, об этом сообщили главы территориальных военных администраций в своих Telegram-каналах
.
Глава Сумской области Игорь Кальченко отметил, что территорию города Сумы атаковал беспилотник самолетного типа.
Как заявил
руководитель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, взрыв в Павлограде вызван попаданием ракеты.
По предварительным данным, пострадавших в обоих регионах нет. При этом какие именно объекты пострадали, не уточняется.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.
Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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