https://ria.ru/20231019/vzryv-1903747510.html

В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры

В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2023

В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры

В Сумской и Днепропетровской областях после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, об этом сообщили главы территориальных военных администраций в своих... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:55

2023-10-19T08:55

2023-10-19T11:58

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Сумской и Днепропетровской областях после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, об этом сообщили главы территориальных военных администраций в своих Telegram-каналах.Глава Сумской области Игорь Кальченко отметил, что территорию города Сумы атаковал беспилотник самолетного типа.Как заявил руководитель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, взрыв в Павлограде вызван попаданием ракеты. По предварительным данным, пострадавших в обоих регионах нет. При этом какие именно объекты пострадали, не уточняется.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года, когда произошел подрыв опоры Крымского моста. Москва заявила, что инцидент организован Службой безопасности Украины.Ракетные удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231019/bayden-1903746088.html

украина

сумы

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сумы, вооруженные силы рф