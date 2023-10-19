https://ria.ru/20231019/vybory-1903903161.html

В Польше заявили, что армия уничтожает некоторые документы после выборов

В Польше заявили, что армия уничтожает некоторые документы после выборов - РИА Новости, 19.10.2023

В Польше заявили, что армия уничтожает некоторые документы после выборов

Польская оппозиция утверждает, что в армии начали уничтожать документы после воскресных парламентских выборов. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:12

2023-10-19T17:12

2023-10-19T17:12

в мире

польша

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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польская оппозиция утверждает, что в армии начали уничтожать документы после воскресных парламентских выборов. "Мы получили информацию о том, что начался какой-то опасный процесс уничтожения документов в армии. Из Генштаба поступили директивы о том, что некоторые документы должны исчезнуть", - заявил председатель парламентской фракции "Левые" Кшиштоф Галковский в эфире радиостанции RMF FM. "Мне также поступает информация, что в министерстве юстиции начались какие-то шаги по чистке архива и того, что было передано из региональных прокуратур в генеральную прокуратуру", - добавил он. Галковский не уточнил, что, по его мнению, служит причиной уничтожения документов, однако польская оппозиция неоднократно обвиняла власти в том, что ведущиеся в последнее время гигантские закупки вооружения и военной техники непрозрачны и могут представлять из себя широкое поле для коррупции. По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.

https://ria.ru/20231018/polsha-1903515415.html

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в мире, польша