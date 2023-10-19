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Аналитики повысили ожидания по росту ВВП России - РИА Новости, 19.10.2023
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19:03 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/vvp-1903933354.html
Аналитики повысили ожидания по росту ВВП России
Аналитики повысили ожидания по росту ВВП России - РИА Новости, 19.10.2023
Аналитики повысили ожидания по росту ВВП России
Опрошенные Банком России аналитики повысили ожидания по росту ВВП России в 2023 году до 2,5% с 2,2%, следует из материалов регулятора. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:03
2023-10-19T19:03
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Опрошенные Банком России аналитики повысили ожидания по росту ВВП России в 2023 году до 2,5% с 2,2%, следует из материалов регулятора. При этом эксперты сохранили свои прогнозы по росту экономики в 2024, 2025 и 2026 годах, по-прежнему ждут его на уровне 1,5%. Ожидания аналитиков по ускорению инфляции в декабре 2023 года продолжили ухудшаться, теперь они ждут ее на уровне 7% вместо прогнозируемых ранее 6,3%. Повысились ожидания и на следующий год - до 5,1% с 4,3%, далее ожидается возвращение темпов роста цен к цели в 4%. Согласно прогнозу опрошенных аналитиков, средняя ключевая ставка в 2023 году будет находиться на уровне 9,8%, а в следующем - достигнет 12,6%. Далее показатель начнет снижаться - до 8,2% в 2025 году и 6,5% в 2026 году. Оценка среднегодового курса доллара на 2023 год повышена до 86 рублей с 85,5 рубля, в следующем году - до 94 рублей с 89,9 рубля. Далее эксперты ожидают среднего курса доллара в 2025 году на уровне 97,5 рубля, а в 2026 году - 98,2 рубля. Ожидания по среднегодовым ценам на нефть марки Urals улучшены на всем прогнозном горизонте - до 64 долларов с 61 доллара за баррель в этом году, до 72 с 65 долларов в следующем году и до 67 с 66 долларов за баррель в 2025 году. В 2026 году аналитики ждут 67 долларов за баррель вместо прогнозировавшихся ранее 65.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитики повысили ожидания по росту ВВП России

Опрошенные ЦБ аналитики улучшили ожидания по росту ВВП России с 2,2 до 2,5%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Опрошенные Банком России аналитики повысили ожидания по росту ВВП России в 2023 году до 2,5% с 2,2%, следует из материалов регулятора.
При этом эксперты сохранили свои прогнозы по росту экономики в 2024, 2025 и 2026 годах, по-прежнему ждут его на уровне 1,5%.
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Ожидания аналитиков по ускорению инфляции в декабре 2023 года продолжили ухудшаться, теперь они ждут ее на уровне 7% вместо прогнозируемых ранее 6,3%. Повысились ожидания и на следующий год - до 5,1% с 4,3%, далее ожидается возвращение темпов роста цен к цели в 4%.
Согласно прогнозу опрошенных аналитиков, средняя ключевая ставка в 2023 году будет находиться на уровне 9,8%, а в следующем - достигнет 12,6%. Далее показатель начнет снижаться - до 8,2% в 2025 году и 6,5% в 2026 году.
Оценка среднегодового курса доллара на 2023 год повышена до 86 рублей с 85,5 рубля, в следующем году - до 94 рублей с 89,9 рубля. Далее эксперты ожидают среднего курса доллара в 2025 году на уровне 97,5 рубля, а в 2026 году - 98,2 рубля.
Ожидания по среднегодовым ценам на нефть марки Urals улучшены на всем прогнозном горизонте - до 64 долларов с 61 доллара за баррель в этом году, до 72 с 65 долларов в следующем году и до 67 с 66 долларов за баррель в 2025 году. В 2026 году аналитики ждут 67 долларов за баррель вместо прогнозировавшихся ранее 65.
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