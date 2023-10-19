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"Все изменится". В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой - РИА Новости, 19.10.2023
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19:33 19.10.2023 (обновлено: 19:37 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/vsu-1903938447.html
"Все изменится". В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой
"Все изменится". В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой - РИА Новости, 19.10.2023
"Все изменится". В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой
Украинская армия потеряла шанс захватить российские территории, осенью и зимой наступление сойдет на нет, пишет Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов и... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:33
2023-10-19T19:37
политика
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россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинская армия потеряла шанс захватить российские территории, осенью и зимой наступление сойдет на нет, пишет Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов и военных ВСУ."Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний", — заявил стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс.Как отмечается в статье, осенняя слякоть и рыхлая почва, а затем и холодная зима не позволят ВСУ вести активные бои и пытаться наступать, несмотря на заявления киевских чиновников, что украинская армия не откажется от вооруженных столкновений."Холодная погода на самом деле не делает вас счастливее. Если говорить о боеготовности, то осенние дожди и зимние холода поменяют все и ограничат наступательный потенциал", — признал майор ВСУ Виктор Трегубов.В публикации также уточнили, что из-за вязкой почвы поставленные на Украину американские танки Abrams, скорее всего, не смогут раскрыть свой потенциал. Из-за большой массы бронемашины будут застревать и терять мобильность. Для их эвакуации постоянно будут привлекать специальные буксировщики, говорится в материале.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231018/vsu-1903696273.html
https://ria.ru/20231019/sholts-1903915190.html
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политика, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Все изменится". В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой

Newsweek: Украина потеряла шанс захватить российские территории

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинская армия потеряла шанс захватить российские территории, осенью и зимой наступление сойдет на нет, пишет Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов и военных ВСУ.
«
"Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний", — заявил стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс.
Как отмечается в статье, осенняя слякоть и рыхлая почва, а затем и холодная зима не позволят ВСУ вести активные бои и пытаться наступать, несмотря на заявления киевских чиновников, что украинская армия не откажется от вооруженных столкновений.
"Холодная погода на самом деле не делает вас счастливее. Если говорить о боеготовности, то осенние дожди и зимние холода поменяют все и ограничат наступательный потенциал", — признал майор ВСУ Виктор Трегубов.
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В публикации также уточнили, что из-за вязкой почвы поставленные на Украину американские танки Abrams, скорее всего, не смогут раскрыть свой потенциал. Из-за большой массы бронемашины будут застревать и терять мобильность. Для их эвакуации постоянно будут привлекать специальные буксировщики, говорится в материале.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
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