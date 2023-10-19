https://ria.ru/20231019/vsu-1903938447.html

"Все изменится". В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой

"Все изменится". В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой - РИА Новости, 19.10.2023

"Все изменится". В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой

Украинская армия потеряла шанс захватить российские территории, осенью и зимой наступление сойдет на нет, пишет Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов и... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:33

2023-10-19T19:33

2023-10-19T19:37

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинская армия потеряла шанс захватить российские территории, осенью и зимой наступление сойдет на нет, пишет Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов и военных ВСУ."Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний", — заявил стратегический аналитик Гаагского центра исследований безопасности Фредерик Мертенс.Как отмечается в статье, осенняя слякоть и рыхлая почва, а затем и холодная зима не позволят ВСУ вести активные бои и пытаться наступать, несмотря на заявления киевских чиновников, что украинская армия не откажется от вооруженных столкновений."Холодная погода на самом деле не делает вас счастливее. Если говорить о боеготовности, то осенние дожди и зимние холода поменяют все и ограничат наступательный потенциал", — признал майор ВСУ Виктор Трегубов.В публикации также уточнили, что из-за вязкой почвы поставленные на Украину американские танки Abrams, скорее всего, не смогут раскрыть свой потенциал. Из-за большой массы бронемашины будут застревать и терять мобильность. Для их эвакуации постоянно будут привлекать специальные буксировщики, говорится в материале.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231018/vsu-1903696273.html

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политика, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато