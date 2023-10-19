https://ria.ru/20231019/vsu-1903825508.html
Украинские военные попали в плен в Запорожской области
Украинские военные попали в плен в Запорожской области - РИА Новости, 19.10.2023
Украинские военные попали в плен в Запорожской области
Военнослужащие ВСУ попали в плен в районе села Вербовое Запорожской области после неудачной попытки прорыва российских позиций, сообщил сенатор от запорожского... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:28
2023-10-19T13:28
2023-10-19T16:03
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безопасность
запорожская область
дмитрий рогозин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ попали в плен в районе села Вербовое Запорожской области после неудачной попытки прорыва российских позиций, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. "Атака ВСУ, как мы и ожидали, начавшаяся рано утром небольшими группами при поддержке натовской бронетехники, захлебнулась. Есть пленные вэсэушники, их допрашивают", — написал политик.По его словам, противник не оставил попыток расширить огневой мешок на Орехово-Пологовском направлении, опасаясь "клещей" российских войск.Вчера глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские военные предприняли семь безуспешных попыток прорыва на запорожской линии фронта. По его словам, потери ВСУ "исчисляются десятками", уничтожено не менее трех единиц техники, включая танк.Согласно сводке Минобороны, подразделения российской группировки войск при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки в районах сел Вербовое и Успеновка. Общие потери противника за сутки составили: до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица М119.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, дмитрий рогозин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Дмитрий Рогозин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные попали в плен в Запорожской области
Рогозин: в Запорожской области взяли в плен и допрашивают украинских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости.
Военнослужащие ВСУ попали в плен в районе села Вербовое Запорожской области после неудачной попытки прорыва российских позиций, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале
.
"Атака ВСУ, как мы и ожидали, начавшаяся рано утром небольшими группами при поддержке натовской бронетехники, захлебнулась. Есть пленные вэсэушники, их допрашивают", — написал политик.
По его словам, противник не оставил попыток расширить огневой мешок на Орехово-Пологовском направлении, опасаясь "клещей" российских войск.
Вчера глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
сообщил, что украинские военные предприняли семь безуспешных попыток прорыва на запорожской линии фронта. По его словам, потери ВСУ "исчисляются десятками", уничтожено не менее трех единиц техники, включая танк.
Согласно сводке Минобороны, подразделения российской группировки войск при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки в районах сел Вербовое и Успеновка. Общие потери противника за сутки составили: до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица М119.
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