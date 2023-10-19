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Украинские военные попали в плен в Запорожской области - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 19.10.2023 (обновлено: 16:03 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/vsu-1903825508.html
Украинские военные попали в плен в Запорожской области
Украинские военные попали в плен в Запорожской области - РИА Новости, 19.10.2023
Украинские военные попали в плен в Запорожской области
Военнослужащие ВСУ попали в плен в районе села Вербовое Запорожской области после неудачной попытки прорыва российских позиций, сообщил сенатор от запорожского... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:28
2023-10-19T16:03
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
дмитрий рогозин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ попали в плен в районе села Вербовое Запорожской области после неудачной попытки прорыва российских позиций, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. "Атака ВСУ, как мы и ожидали, начавшаяся рано утром небольшими группами при поддержке натовской бронетехники, захлебнулась. Есть пленные вэсэушники, их допрашивают", — написал политик.По его словам, противник не оставил попыток расширить огневой мешок на Орехово-Пологовском направлении, опасаясь "клещей" российских войск.Вчера глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские военные предприняли семь безуспешных попыток прорыва на запорожской линии фронта. По его словам, потери ВСУ "исчисляются десятками", уничтожено не менее трех единиц техники, включая танк.Согласно сводке Минобороны, подразделения российской группировки войск при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки в районах сел Вербовое и Успеновка. Общие потери противника за сутки составили: до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица М119.
https://ria.ru/20231018/vsu-1903687907.html
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безопасность, запорожская область, дмитрий рогозин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Дмитрий Рогозин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные попали в плен в Запорожской области

Рогозин: в Запорожской области взяли в плен и допрашивают украинских военных

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ попали в плен в районе села Вербовое Запорожской области после неудачной попытки прорыва российских позиций, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
"Атака ВСУ, как мы и ожидали, начавшаяся рано утром небольшими группами при поддержке натовской бронетехники, захлебнулась. Есть пленные вэсэушники, их допрашивают", — написал политик.
По его словам, противник не оставил попыток расширить огневой мешок на Орехово-Пологовском направлении, опасаясь "клещей" российских войск.
Вчера глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские военные предприняли семь безуспешных попыток прорыва на запорожской линии фронта. По его словам, потери ВСУ "исчисляются десятками", уничтожено не менее трех единиц техники, включая танк.
Согласно сводке Минобороны, подразделения российской группировки войск при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки в районах сел Вербовое и Успеновка. Общие потери противника за сутки составили: до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица М119.
Стрельба из гаубицы - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
18 октября, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьДмитрий РогозинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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