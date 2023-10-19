ВОЗ предупредила о рисках негативного воздействия ИИ на здоровье
ВОЗ порекомендовала меры по ограничению негативного воздействия ИИ на здоровье
© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует правительствам ряд мер по ограничению негативного воздействия искусственного интеллекта на здоровье пользователей, говорится в опубликованном отчёте на сайте организации.
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"Искусственный интеллект имеет большие перспективы для здоровья, но он также сопряжен с серьезными вызовами, включая неэтичный сбор данных, угрозы кибербезопасности и усиление предвзятости или дезинформации. Эти новые руководящие принципы помогут странам эффективно регулировать ИИ, использовать его потенциал, будь то при лечении рака или выявлении туберкулеза, сводя при этом к минимуму риски", - приводятся в документе слова гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
В частности, организация рекомендует правительствам поощрять сотрудничество между регулирующими органами, пациентами, медицинскими работниками, представителями промышленности и правительственными партнерами, а также проверять данные, на которых строятся коды ИИ.
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"Например, моделям искусственного интеллекта может быть сложно точно представить разнообразие народа, что приводит к предвзятости, неточностям или даже сбоям. Чтобы помочь снизить эти риски, могут использоваться нормативные акты, гарантирующие указание таких характеристик, как пол, национальность и этническая принадлежность лиц, включенных в данные обучения, и что наборы данных намеренно сделаны репрезентативными", - подчеркивается в отчёте.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта.