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Омбудсмен Москвы получила 45 обращений по поиску военнослужащих - РИА Новости, 19.10.2023
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14:06 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/voennye-1903836690.html
Омбудсмен Москвы получила 45 обращений по поиску военнослужащих
Омбудсмен Москвы получила 45 обращений по поиску военнослужащих - РИА Новости, 19.10.2023
Омбудсмен Москвы получила 45 обращений по поиску военнослужащих
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что к ней поступило 45 обращений по поиску военнослужащих-москвичей с начала СВО, 28 из них РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:06
2023-10-19T14:06
специальная военная операция на украине
москва
украина
татьяна потяева
общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что к ней поступило 45 обращений по поиску военнослужащих-москвичей с начала СВО, 28 из них уже нашли, среди них были погибшие и раненные. Омбудсмен отметила, что к ней поступают обращения и по вопросам включения в список по обмену военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины, и по вопросам поисков пропавших бойцов. "Обращений по поиску наших военнослужащих в мой адрес поступило 45 от москвичей... Среди этих 45 - 28 человек мы нашли. Среди них были и погибшие, к нашему большому сожалению, но большая часть были ранены и находились на лечении, либо на территории Донецкой и Луганской республик, либо в госпиталях в субъектах Российской Федерации. Мы их отыскали, родственники были проинформированы и восстановлены связи с близкими и родными", - сообщила Потяева на пресс-конференции на тему "Поддержка участников СВО и членов из семей".
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москва, украина, татьяна потяева, общество
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Татьяна Потяева, Общество
Омбудсмен Москвы получила 45 обращений по поиску военнослужащих

Омбудсмен Москвы получила 45 обращений по поиску военных, 28 уже найдены

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что к ней поступило 45 обращений по поиску военнослужащих-москвичей с начала СВО, 28 из них уже нашли, среди них были погибшие и раненные.
Омбудсмен отметила, что к ней поступают обращения и по вопросам включения в список по обмену военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины, и по вопросам поисков пропавших бойцов.
"Обращений по поиску наших военнослужащих в мой адрес поступило 45 от москвичей... Среди этих 45 - 28 человек мы нашли. Среди них были и погибшие, к нашему большому сожалению, но большая часть были ранены и находились на лечении, либо на территории Донецкой и Луганской республик, либо в госпиталях в субъектах Российской Федерации. Мы их отыскали, родственники были проинформированы и восстановлены связи с близкими и родными", - сообщила Потяева на пресс-конференции на тему "Поддержка участников СВО и членов из семей".
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваУкраинаТатьяна ПотяеваОбщество
 
 
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