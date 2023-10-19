https://ria.ru/20231019/voennye-1903836690.html

Омбудсмен Москвы получила 45 обращений по поиску военнослужащих

Омбудсмен Москвы получила 45 обращений по поиску военнослужащих - РИА Новости, 19.10.2023

Омбудсмен Москвы получила 45 обращений по поиску военнослужащих

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что к ней поступило 45 обращений по поиску военнослужащих-москвичей с начала СВО, 28 из них РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:06

2023-10-19T14:06

2023-10-19T14:06

специальная военная операция на украине

москва

украина

татьяна потяева

общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что к ней поступило 45 обращений по поиску военнослужащих-москвичей с начала СВО, 28 из них уже нашли, среди них были погибшие и раненные. Омбудсмен отметила, что к ней поступают обращения и по вопросам включения в список по обмену военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины, и по вопросам поисков пропавших бойцов. "Обращений по поиску наших военнослужащих в мой адрес поступило 45 от москвичей... Среди этих 45 - 28 человек мы нашли. Среди них были и погибшие, к нашему большому сожалению, но большая часть были ранены и находились на лечении, либо на территории Донецкой и Луганской республик, либо в госпиталях в субъектах Российской Федерации. Мы их отыскали, родственники были проинформированы и восстановлены связи с близкими и родными", - сообщила Потяева на пресс-конференции на тему "Поддержка участников СВО и членов из семей".

https://ria.ru/20231018/vsu-1903696273.html

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Варвара Скокшина

москва, украина, татьяна потяева, общество